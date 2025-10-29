БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
Чете се за: 01:02 мин.
Как ще се ротира председателят на НС?
Чете се за: 01:12 мин.
Задължителна застраховка "Злополука" при...
Чете се за: 04:47 мин.
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на...
Чете се за: 00:50 мин.
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е...
Чете се за: 00:57 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Математика на титлата във Формула 1

Тереза Мутафчиева от Тереза Мутафчиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:32 мин.
Спорт
Запази

До края на сесзона остават четири кръга.

Ландо Норис, Макс Верстапен
Снимка: БТА
Слушай новината

Четири кръга преди края на сезона във Формула 1 битката за титлата при пилотите изглежда все по-заплетена. Привидно сигурният триумф на Оскар Пиастри първо бе заплашен от великолепното представяне на Макс Верстапен от Ред Бул, който в рамките на състезателния уикенд за Гран при на Съединените американски щати спечели всичко възможно и с това сериозно съкрати изоставането си от лидера до реалистична за преодоляване разлика. Последва победата на Ландо Норис в Гран При на Мексико, което зарадва тима на Макларън, но не и съотборника му Пиастри, който се оказа изместен от лидерската позиция макар с изоставане от една точка. Това ни води и до логичното заключение, че драмата ще е навярно до последната обиколка, защото всеки един от претендентите има своите шансове при определено стечение на обстоятелствата. Големият въпрос тук е кое ще надделее – опитът и хладнокръвието на Верстапен или амбицията на някой от измежду Пиастри и Норис? Ето как изглеждат сметките:

Общо 116 точки ще бъдат разпределени в предстоящите четири кръга до края на сезона. В два от състезателните уикенди – тези в Сао Паоло, Бразилия и в Катар ще има и спринтови състезания, които ще завържат битката за световната титла допълнително.

За да спечели първата си титла във Формула 1 за Ландо Норис нещата трябва да се развият по следния начин:

1. Да спечели поне два от оставащите четири старта и поне веднъж да завърши втори. Така математически ще бъде трудно да бъде надминат спрямо настоящото класиране.

2. Ако някои от претендентите измежду Оскар Пиастри и Макс Верстапен отпадне или остане извън зоната на точките, това практически ще сложи край на битката му за титлата и ще направи задачата на Ландо по-лесна.

3. Дори Макс Верстапен да завърши първи и в четирите оставащи старта, ако Норис е винаги втори, с преднината си от 36 точки, ще си гарантира титлата.

При Оскар Пиастри е нужно да се случи някое измежду следните неща:

1. Да спечели един старт повече от Ландо Норис. Предвид скромната разлика от 1 точка между двамата, подобна разлика ще бъде решаваща за титлата.

2. Силни резултати в спринтовете, които могат да донесат допълнително до 16 точки – напълно достатъчни, за да компенсират и надминат крехката преднина на Норис, в случай че двамата си поделят победите в оставащите стартове.

3. Подобно на Ландо Норис, ако Оскар Пиастри завършва втори след Макс Верстапен, ще си гарантира титлата.

За Макс Верстапен сценарият изглежда едновременно най-малко възможен и възможен. Парадоксално, нали? 4-кратният световен шампион изостава с 36 точки от лидера към настоящия момент Ландо Норис, но пък притежава и най-голям опит спрямо конкурентите си. Ето и какво трябва да се случи, за да си гарантира 5-ата поредна титла:

1. Да завършва пред Норис и Пиастри във всеки един от оставащите стартове. Математически, ако Верстапен спечели четирите състезания, а конкурентите му от Макларън завършват втори и съответно трети, то Макс ще ги изпревари с минимална преднина. Тук обаче следва да се има предвид и представянето в спринтовете.

2. Слаб уикенд на Макларън – породен от техническа неизправност или „скъпа“ грешка от състезателен характер, довела до отпадането на някои от двамата претенденти. Това значително, но не и задължително ще облекчи задачата на Макс. За целта обаче, самият нидерландец следва да бъде безгрешен.

Снимки: БТА

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
1
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
2
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС
3
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде...
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
4
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
Израел нанесе въздушни удари в Газа
5
Израел нанесе въздушни удари в Газа
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо "Посейдон"
6
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо...

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Други спортове

Община Костинброд с признание към Рами Киуан
Община Костинброд с признание към Рами Киуан
Светът отбелязва 100 дни до началото на Зимните олимпийски игри Светът отбелязва 100 дни до началото на Зимните олимпийски игри
Чете се за: 02:52 мин.
Спортни новини 29.10.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 29.10.2025 г., 12:25 ч.
Нови национални шампионати в спортния календар на БФЛА за 2026 г. Нови национални шампионати в спортния календар на БФЛА за 2026 г.
Чете се за: 02:20 мин.
Даниел Маринов: Българите ме подкрепяха в Джакарта Даниел Маринов: Българите ме подкрепяха в Джакарта
Чете се за: 01:30 мин.
Весела Лечева се срещна с Теодора Иванова в София Весела Лечева се срещна с Теодора Иванова в София
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Оставка, ротация, нов председател: Рая Назарян застана начело на Народното събрание (ОБЗОР)
Оставка, ротация, нов председател: Рая Назарян застана начело на...
Чете се за: 08:07 мин.
У нас
НОИ утвърди проектобюджета на ДОО за 2026 година НОИ утвърди проектобюджета на ДОО за 2026 година
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Предвиждат 1860 евро стартова заплата за младите лекари Предвиждат 1860 евро стартова заплата за младите лекари
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Аферата "Червените ръце": Четирима българи се изправят пред съда в Париж Аферата "Червените ръце": Четирима българи се изправят пред съда в Париж
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Осъдиха кмета на Дупница за отправяне на закани срещу полицейски шеф
Чете се за: 01:55 мин.
Регионални
Президентът Румен Радев: Европа се нуждае от сигурни и непрекъснати...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Предсрочни избори в Нидерландия: Ще може ли популистите да формират...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ