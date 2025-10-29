Математика на титлата във Формула 1

Четири кръга преди края на сезона във Формула 1 битката за титлата при пилотите изглежда все по-заплетена. Привидно сигурният триумф на Оскар Пиастри първо бе заплашен от великолепното представяне на Макс Верстапен от Ред Бул, който в рамките на състезателния уикенд за Гран при на Съединените американски щати спечели всичко възможно и с това сериозно съкрати изоставането си от лидера до реалистична за преодоляване разлика. Последва победата на Ландо Норис в Гран При на Мексико, което зарадва тима на Макларън, но не и съотборника му Пиастри, който се оказа изместен от лидерската позиция макар с изоставане от една точка. Това ни води и до логичното заключение, че драмата ще е навярно до последната обиколка, защото всеки един от претендентите има своите шансове при определено стечение на обстоятелствата. Големият въпрос тук е кое ще надделее – опитът и хладнокръвието на Верстапен или амбицията на някой от измежду Пиастри и Норис? Ето как изглеждат сметките:

Общо 116 точки ще бъдат разпределени в предстоящите четири кръга до края на сезона. В два от състезателните уикенди – тези в Сао Паоло, Бразилия и в Катар ще има и спринтови състезания, които ще завържат битката за световната титла допълнително.

За да спечели първата си титла във Формула 1 за Ландо Норис нещата трябва да се развият по следния начин:

1. Да спечели поне два от оставащите четири старта и поне веднъж да завърши втори. Така математически ще бъде трудно да бъде надминат спрямо настоящото класиране.

2. Ако някои от претендентите измежду Оскар Пиастри и Макс Верстапен отпадне или остане извън зоната на точките, това практически ще сложи край на битката му за титлата и ще направи задачата на Ландо по-лесна.

3. Дори Макс Верстапен да завърши първи и в четирите оставащи старта, ако Норис е винаги втори, с преднината си от 36 точки, ще си гарантира титлата.

При Оскар Пиастри е нужно да се случи някое измежду следните неща:

1. Да спечели един старт повече от Ландо Норис. Предвид скромната разлика от 1 точка между двамата, подобна разлика ще бъде решаваща за титлата.

2. Силни резултати в спринтовете, които могат да донесат допълнително до 16 точки – напълно достатъчни, за да компенсират и надминат крехката преднина на Норис, в случай че двамата си поделят победите в оставащите стартове.

3. Подобно на Ландо Норис, ако Оскар Пиастри завършва втори след Макс Верстапен, ще си гарантира титлата.

За Макс Верстапен сценарият изглежда едновременно най-малко възможен и възможен. Парадоксално, нали? 4-кратният световен шампион изостава с 36 точки от лидера към настоящия момент Ландо Норис, но пък притежава и най-голям опит спрямо конкурентите си. Ето и какво трябва да се случи, за да си гарантира 5-ата поредна титла:

1. Да завършва пред Норис и Пиастри във всеки един от оставащите стартове. Математически, ако Верстапен спечели четирите състезания, а конкурентите му от Макларън завършват втори и съответно трети, то Макс ще ги изпревари с минимална преднина. Тук обаче следва да се има предвид и представянето в спринтовете.

2. Слаб уикенд на Макларън – породен от техническа неизправност или „скъпа“ грешка от състезателен характер, довела до отпадането на някои от двамата претенденти. Това значително, но не и задължително ще облекчи задачата на Макс. За целта обаче, самият нидерландец следва да бъде безгрешен.

Снимки: БТА