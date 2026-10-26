Матео Беретини се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите АТР 500 във Виена

Матео Беретини се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите АТП 500 в австрийската столица Виена с награден фонд 2 797 985 евро, където очаква победителя от двубоя между първата ракета на България Григор Димитров, който получи "уайлд кард" от организаторите, срещу четвъртия поставен Флавио Коболи (Италия).

30-годишният италианец победи Томас Мартин Ечевери (Аржентина) с 6:3, 6:4 за час и 24 минути и си осигури място във втория кръг от надпреварата, в която е достигал до полуфиналите през 2019 година. 48-ият в света Беретини реализира по един пробив и в двата сета и нямаше особени затруднения срещу 29-ия в ранглистата на АТР аржентинец.

Беретини е четвъртфиналист в турнира в предишните два сезона.

Мачът на Григор Димитров с Коболи ще се състои утре и ще бъде първият случай, в който двамата играят един срещу друг. Срещу Беретини хасковлията се е изправял три пъти и има преднина от 2:1 победи, а при последния им двубой през юли стигна до успех в пет сета на "Уимбълдън".



