БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Пирогов": Предприехме всички мерки за...
Чете се за: 02:15 мин.
Семен Новиков ще спори за златото, а Едмонд Назарян за...
Чете се за: 03:52 мин.
Щабът на Гюров – Кандев сезира ЦИК за предизборна...
Чете се за: 02:35 мин.
10-годишно дете почина в "Пирогов":...
Чете се за: 01:12 мин.
ЦИК при обработени 100% протоколи от чужбина: Гюров...
Чете се за: 00:32 мин.
Исторически избори в Сърбия: Студентите влизат в...
Чете се за: 03:17 мин.
Димитровден е, честит празник!
Чете се за: 04:22 мин.
ЦИК при обработени 99,95% протоколи от СИК: Йотова и...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Матео Беретини се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите АТР 500 във Виена

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Италианецът ще играе с Григор Димитров или Флавио Коболи.

Снимка: БТА
Слушай новината

Матео Беретини се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите АТП 500 в австрийската столица Виена с награден фонд 2 797 985 евро, където очаква победителя от двубоя между първата ракета на България Григор Димитров, който получи "уайлд кард" от организаторите, срещу четвъртия поставен Флавио Коболи (Италия).

30-годишният италианец победи Томас Мартин Ечевери (Аржентина) с 6:3, 6:4 за час и 24 минути и си осигури място във втория кръг от надпреварата, в която е достигал до полуфиналите през 2019 година. 48-ият в света Беретини реализира по един пробив и в двата сета и нямаше особени затруднения срещу 29-ия в ранглистата на АТР аржентинец.

Беретини е четвъртфиналист в турнира в предишните два сезона.

Мачът на Григор Димитров с Коболи ще се състои утре и ще бъде първият случай, в който двамата играят един срещу друг. Срещу Беретини хасковлията се е изправял три пъти и има преднина от 2:1 победи, а при последния им двубой през юли стигна до успех в пет сета на "Уимбълдън".

Свързани статии:

Флавио Коболи е първият съперник на Григор Димитров във Виена
Флавио Коболи е първият съперник на Григор Димитров във Виена
До момента двамата не са се срещали на корта на професионално ниво.
Чете се за: 00:30 мин.
#тенис турнир във Виена 2026 #Матео Беретини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ЦИК при обработени 99,95% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември (ОБНОВЯВА СЕ)
1
ЦИК при обработени 99,95% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват...
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че политиката, която правителството води, не е добра за България
2
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че...
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч"
3
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей...
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
4
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
Повече секции за гласуване и ниска избирателна активност и във Великобритания
5
Повече секции за гласуване и ниска избирателна активност и във...
Ниска избирателна активност на президентския вот и във Франция
6
Ниска избирателна активност на президентския вот и във Франция

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
2
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
3
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
ЦИК при обработени 99,95% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември (ОБНОВЯВА СЕ)
4
ЦИК при обработени 99,95% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват...
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: ATP

Карлос Алкарас повежда отбора на Испания за финалния турнир на Купа Дейвис
Карлос Алкарас повежда отбора на Испания за финалния турнир на Купа Дейвис
Стан Вавринка проведе тренировка с Новак Джокович преди турнира в Базел Стан Вавринка проведе тренировка с Новак Джокович преди турнира в Базел
Чете се за: 01:27 мин.
Григор Димитров с минимално отстъпление в ранглистата на ATP Григор Димитров с минимално отстъпление в ранглистата на ATP
Чете се за: 01:52 мин.
Талон Грикспоор победи Ян-Ленард Щруф след обрат и спечели титлата в Брюксел Талон Грикспоор победи Ян-Ленард Щруф след обрат и спечели титлата в Брюксел
Чете се за: 01:22 мин.
Музети пречупи Фриц и спечели първи трофей от четири години Музети пречупи Фриц и спечели първи трофей от четири години
Чете се за: 03:10 мин.
Медведев с историческо постижение на турнира в Алмати Медведев с историческо постижение на турнира в Алмати
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Германия е задържала издирваните за палеж на антени на "Старлинк" до София
Германия е задържала издирваните за палеж на антени на...
Чете се за: 00:22 мин.
По света
"Пирогов": Предприехме всички мерки за спасяването на 10-годишното дете от Етрополе "Пирогов": Предприехме всички мерки за спасяването на 10-годишното дете от Етрополе
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
ЦИК при обработени 99,95% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември (ОБНОВЯВА СЕ) ЦИК при обработени 99,95% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември (ОБНОВЯВА СЕ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Щабът на Гюров – Кандев сезира ЦИК за предизборна агитация през официалните канали на МС Щабът на Гюров – Кандев сезира ЦИК за предизборна агитация през официалните канали на МС
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев: В неделя ще избираме между мира и войната
Чете се за: 02:05 мин.
Политика
ЦИК при обработени 100% протоколи от чужбина: Гюров печели вота в...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Исторически избори в Сърбия: Студентите влизат в парламента, Вучич...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Президентските избори в България през погледа на световните медии
Чете се за: 02:47 мин.
Президентски Избори 2026
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ