Матия Перин премина от Ювентус в Палермо

Вратарят прекара последните осем години от кариерата си в Ювентус
Вратарят Матия Перин официално напусна Ювентус и подписа постоянен договор с втородивизионния Палермо, потвърдиха двата клуба.
Отборът от Серия Б си осигури услугите на футболиста до лятото на 2029 година.
Според Sky Sport, Палермо се е съгласил да плати малко над 500 000 евро за 33-годишния вратар, чийто договор със „старата госпожа“ беше в последните си 12 месеца.
Перин прекара последните осем години от кариерата си в Ювентус, след като се присъедини към гранда от Торино с постоянен договор от Дженоа през лятото на 2018-а.
Вратарят записа 70 мача във всички турнири за Ювентус, включително 42 в Серия А.