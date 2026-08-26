Матия Перин премина от Ювентус в Палермо

Вратарят Матия Перин официално напусна Ювентус и подписа постоянен договор с втородивизионния Палермо, потвърдиха двата клуба.

Отборът от Серия Б си осигури услугите на футболиста до лятото на 2029 година.

Според Sky Sport, Палермо се е съгласил да плати малко над 500 000 евро за 33-годишния вратар, чийто договор със „старата госпожа“ беше в последните си 12 месеца.

Перин прекара последните осем години от кариерата си в Ювентус, след като се присъедини към гранда от Торино с постоянен договор от Дженоа през лятото на 2018-а.

Вратарят записа 70 мача във всички турнири за Ювентус, включително 42 в Серия А.