БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Матю Шефер с победния гол за Айлендърс в драматична победа срещу Торонто

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
Спорт
Запази

Подробности за интригуващата среща на отбора от Ню Йорк, както и останалите мачове в НХЛ през изминалата нощ вижте в обзора.

матю шефер победния гол айлендърс драматична победа торонто
Снимка: БТА
Слушай новината

Матю Шефер реализира победния гол за Ню Йорк Айлендърс при успеха с 4:3 след продължение като домакин срещу Торонто в мач от редовния сезон от Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Шефер се разписа и в третия период на двубоя, правейки резултата 2:2. Останалите попадения в полза на Ню Йорк бяха дело на Адам Пелеч и Емил Хайнеман, който изпрати двубоя в допълнителна част.

Остън Матюс реализира два гола за отбора от Канада и стана реализатор номер 1 в клубната история Торонто. 28-годишният център и капитан на Мейпъл Лийфс вече е с общо 421 попадения, като 20 от тях са през настоящия сезон. Той изпревари Матс Сундин (420) по този показател.

Ник Робъртсън също се разписа за Торонто, докато вратарят на Ню Йорк - Дейвид Ритич, направи 18 спасявания. Отборът на Айлендърс записа четвърти успех от последните си шест мача.

В друга среща от НХЛ Колорадо се наложи с 5:3 срещу домакина Каролина. Брок Нелсън се разписа на два пъти при числено превъзходство в полза на гостите, които постигнаха десетия си последователен успех. Гейбриъл Ландеског и Джак Дръри също бяха точни за лидера в класирането в Лигата, докато съотборникът им Нейтън МакКинън се отличи с попадение и асистенция. Скот Уеджууд спаси 25 шайби на вратата на Колорадо, докато Себастиан Ейхо направи гол и асистенция за домакините, а Николай Елерс и Андрей Свечников също реализираха във вратата на отбора от Денвър.

Кълъмбъс победи с 5:1 на свой терен Бъфало след голове на Дентън Матейчук, Брендън Гонс, Дмитри Воронков, Матийо Оливие и Коул Силинджър. Това е четвъртият успех за домакините в последните им пет мача в Лигата. Вратарят Джет Грийвс направи 32 спасявания и също има основна заслуга за успеха срещу Сейбърс. Джош Доан беше точен за Бъфало. Отборът записа първа загуба от 8 декември.

Бостън се наложи с 3:2 след продължение като гост срещу Ванкувър. Фрейзър Минтен реализира два гола за победителите, включително и решително попадение 18.8 секунди преди края на допълнителния период в срещата. Елиас Линдхолм също беше точен във вратата на отбора от Канада. Вратарят Джереми Суейман парира 31 шута на противника. Елиас Петерсон и Филип Хронек бяха голмайсторите за Ванкувър.

#Матю Шефер #НХЛ 2025/2026 #Торонто Мейпъл Лийфс #Ню Йорк Айлендърс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Зимни

Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3
Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3
Владимир Зографски влиза от 24-о място в последното състезание от "Четирите шанци" в Бишофсхофен Владимир Зографски влиза от 24-о място в последното състезание от "Четирите шанци" в Бишофсхофен
Чете се за: 01:37 мин.
Джеси Дигинс триумфира за трети път във веригата "Тур дьо ски" Джеси Дигинс триумфира за трети път във веригата "Тур дьо ски"
Чете се за: 01:40 мин.
Зографски завърши на 23-о място в Инсбрук Зографски завърши на 23-о място в Инсбрук
Чете се за: 02:12 мин.
Камий Раст спечели женския слалом в Кранска гора след страхотен втори манш Камий Раст спечели женския слалом в Кранска гора след страхотен втори манш
Чете се за: 02:10 мин.
Йоханес Клаебо спечели "Тур дьо ски" за рекорден пети пореден път Йоханес Клаебо спечели "Тур дьо ски" за рекорден пети пореден път
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден! Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ