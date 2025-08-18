Мъж е в кома след падане от кон в Айтос

71-годишен мъж от Айтос е в кома и с опасност за живота след тежък инцидент с кон. На 16 август около 17:55 ч. в землището край бившия военен завод край града мъжът паднал от ездитното животно, след което е бил влачен от него.

При откриването му е бил в безпомощно състояние и неконтактен, с множество видими охлузвания по тялото. Пострадалият незабавно е откаран в болница, където е настанен в отделение "Реанимация“ с диагноза политравматизъм. Състоянието му е критично, а лекарите се борят за живота му.

По случая е образувано досъдебно производство от Районно управление – Айтос. Органите на реда извършват оглед на мястото на инцидента и изясняват причините, довели до трагичния инцидент.