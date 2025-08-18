БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Работник пострада при инцидент в завод...
Чете се за: 00:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мъж е в кома след падане от кон в Айтос

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази
линейка
Снимка: БТА
Слушай новината

71-годишен мъж от Айтос е в кома и с опасност за живота след тежък инцидент с кон. На 16 август около 17:55 ч. в землището край бившия военен завод край града мъжът паднал от ездитното животно, след което е бил влачен от него.

При откриването му е бил в безпомощно състояние и неконтактен, с множество видими охлузвания по тялото. Пострадалият незабавно е откаран в болница, където е настанен в отделение "Реанимация“ с диагноза политравматизъм. Състоянието му е критично, а лекарите се борят за живота му.

По случая е образувано досъдебно производство от Районно управление – Айтос. Органите на реда извършват оглед на мястото на инцидента и изясняват причините, довели до трагичния инцидент.

#кон #Айтос #инцидент

Последвайте ни

ТОП 24

Пореден абсурд - цял блок в Свищов остана без тераси след прекъснато саниране
1
Пореден абсурд - цял блок в Свищов остана без тераси след...
Работник пострада при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък
2
Работник пострада при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък
Премиерът Желязков участва във видеоконферентната връзка на "Коалицията на желаещите"
3
Премиерът Желязков участва във видеоконферентната връзка на...
"За хората няма резервни части": Симулираха удар между кола и автобус с 200 км/ч
4
"За хората няма резервни части": Симулираха удар между...
"Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам си правиш пътни знаци
5
"Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам...
Борисов: Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна
6
Борисов: Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
4
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Регионални

Водолази издирват катарамите на коланите, с които е било завързано, загиналото 8-годишно дете в Несебър
Водолази издирват катарамите на коланите, с които е било завързано, загиналото 8-годишно дете в Несебър
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
Чете се за: 01:22 мин.
Работник пострада при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък Работник пострада при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък
Чете се за: 00:25 мин.
Комисия консултира пострадалите от големия пожар в Българово Комисия консултира пострадалите от големия пожар в Българово
Чете се за: 00:57 мин.
Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на престъплението Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на престъплението
Чете се за: 03:47 мин.
Близо месец гори пожарът в Пирин: Огънят е локализиран, но стихията продължава Близо месец гори пожарът в Пирин: Огънят е локализиран, но стихията продължава
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

Бойко Борисов: Тръмп проведе "ювелирна операция", аз съм оптимист
Бойко Борисов: Тръмп проведе "ювелирна операция", аз съм...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Водолази издирват катарамите на коланите, с които е било завързано, загиналото 8-годишно дете в Несебър Водолази издирват катарамите на коланите, с които е било завързано, загиналото 8-годишно дете в Несебър
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Будапеща е сред възможните места за срещата между Зеленски и Путин Будапеща е сред възможните места за срещата между Зеленски и Путин
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Гроздан Караджов: Не са открити нарушения на плавателното средство...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Работник пострада при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Росен Желязков: МС предлага ген. Емил Тонев да бъде преназначен за...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ