Мъж на 26 години, употребил наркотици, е починал в Стара Загора

Мъж на 26 години, за когото е получен сигнал на телефон 112, че е употребил наркотици и буйства в района на автогарата в Стара Загора, е починал след транспортирането му до лечебно заведение. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР - Стара Загора.

В 18:25 часа вчера чрез телефон 112 в Първо Районно управление-Стара Загора е получен сигнал, че мъж, употребил наркотици, трепери и буйства в близост до автогарата в областния град. На място веднага е изпратен полицейски патрул. Служителите установили, че лекарите не могат да се справят с буйстващия и неконтактен мъж. Оказано е съдействие той да бъде качен в автомобила на Центъра за спешна медицинска помощ и да бъде транспортиран в болнично заведение в Стара Загора. Установена е самоличността му - 26-годишен мъж, криминално проявен и осъждан, посочват от пресцентъра.

В 21:15 часа мъжът е починал в лечебното заведение. Всички действия на служителите са документирани с персонални полицейски камери, съобщават от ОД на МВР - Стара Загора.

От пресцентъра на Окръжна прокуратура съобщиха, че е образувано досъдебно производство за изясняване на причините за смъртта на 26-годишния мъж. По данни на свидетели през деня той бил употребил наркотични вещества, заради което буйствал и не се чувствал добре. По тялото му не са открити следи от насилие. По досъдебното производство се извършват действия по разследването – разпити на свидетели, назначена е съдебномедицинска експертиза и др., уточняват от институцията.

Припомняме, че в края на май полицията в Казанлък разследва обстоятелствата около смъртта на мъж, погълнал бяло кристалообразно вещество по време на полицейска проверка.