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Мъж получи присъда от две години затвор за притежание на подправени 205 000 евро

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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окръжният съд ловеч осъди две години затвор мъж притежание подправени банкноти стойност 205 хил евро
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Състав на Окръжния съд в Ловеч е признал 51-годишен мъж за виновен за държане на подправени парични средства на стойност над 205 000 евро. Това съобщиха от съда.

Според обвинителния акт разследването на това престъпление е започнало през февруари тази година, когато, след постъпила оперативна информация, мъжът е бил спрян за проверка на път, близо до ловешко село. При извършения личен обиск, а впоследствие и претърсване в жилища, обитавани от него, са открити голямо количество фалшиви банкноти на обща стойност над 205 000 евро.

След като е съобразил събраните и представени по делото писмени и устни доказателства и въз основа на закона, съдебният състав е признал подсъдимия за виновен и, при превес на смекчаващи вината обстоятелства, го е осъдил на две години лишаване от свобода, които да бъдат изтърпени при първоначален общ режим. От определеното наказание се приспада времето, през което мъжът е бил с мярка за неотклонение „задържане под стража“. Освен това той ще трябва да заплати разноски в общ размер от 596,56 евро.

Присъдата подлежи на жалба и протест пред Апелативен съд - Велико Търново в 15-дневен срок.

#присъда #фалшиви пари

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