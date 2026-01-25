БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Френската звезда вкара два пъти след почивката и донесе победата на “Белият балет” на де ла Серамика.

Мбапе дирижира победата и водачеството на Реал в Ла Лига срещу Виляреал
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Реал Мадрид постигна ценна победа с 2:0 като гост на Виляреал в мач от Ла Лига, като и двата гола паднаха през второто полувреме и бяха дело на Килиан Мбапе. Френският нападател се оказа ключовият фактор в двубой, в който домакините дълго време удържаха равенството.

Първата част предложи равностойна игра и малко чисти положения. Виляреал се опитваше да бъде агресивен, но трудно стигаше до точни удари, докато Реал имаше леко превъзходство във владението на топката.

Винисиус и Белингам създадоха сериозно напрежение пред вратата на Луис Жуниор, но без резултат до почивката.

Мадридчани удариха веднага след подновяването на играта. В 47-ата минута Винисиус проби по левия фланг, а след рикошет топката попадна в Мбапе, който реализира от малък ъгъл за 0:1. Гостите контролираха темпото, но продължиха да не реализират упражняваният натиск. Те записаха първия си точен удар едва след 70-ата минута.

В добавеното време интригата окончателно бе убита. Мбапе спечели дузпа след нарушение на Педраса и хладнокръвно я реализира с „паненка“ за крайното 0:2. Така Реал Мадрид си тръгна с трите точки, а Виляреал остана с усещането, че се е противопоставил достойно, но без нужната острота в атака.

По този начин възпитаниците на Алваро Арбелоа събраха 51 точки, с които изпревариха Барселона, който остава с 49, но и мач по-малко. Виляреал пък губи втори пореден двубой и остава с 41 точки на 4-ата позиция.

Автор: Мариан Николов

#Ла Лига 2025/26 #ФК Виляреал #ФК Реал Мадрид # Килиан Мбапе

