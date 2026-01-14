Мбапе и Белингам няма да играят в осминафинала Реал Мадрид - Албасете за Купата на Испания

Килиан Мбапе и Джуд Белингам ще пропуснат днешния двубой на Реал Мадрид от осминафиналите в турнира за купата на Испания.

Тази вечер "белите" ще гостуват на втородивизионния Албасете без две от звездите си при дебюта на новия треньор Алваро Арбелоа.

20-кратният носител на националната купа няма да разчита и на Тибо Куртоа, Родриго, Орелиен Чуамени и Алваро Карерас, които изиграха цял мач срещу Барселона в неделя. Тогава каталунците победиха с 3:2 и спечелиха Суперкупата на Испания. Мбапе, който лекуваше контузия в коляното, влезе в игра за малко повече от четвърт час.