Мбапе напусна лагера на Франция заради контузия

Звездата на националния отбор на Франция по футбол - Килиан Мбапе, няма да играе в последния двубой от световните квалификации срещу Азербайджан и ще се завърне в Реал Мадрид, съобщи АП.

Нападателят напуска селекцията на „петлите“ заради проблем в глезена. Той отбеляза два гола в срещата с Украйна в четвъртък, допринасяйки за крайния успех с 4:0.

Футболната федерация на страната съобщи, че Мбапе „все още усеща последиците от възпаление в областта на десния глезен и се нуждае от изследвания“.

Нападателят ще бъде подложен на медицински тестове в испанската столица по-късно днес.

Срещата с Азербайджан пропуска и съотборника на Мбапе в Реал - Едуардо Камавинга, също с контузия, и без полузащитника на Рома - Ману Коне, който е наказан. По-рано днес стана ясно и че Люка Шевалие ще направи дебюта си за световния шампион от 2018 г. на мястото на Майк Менян.

Мачът е последен за отбора на Дидие Дешан в пресявките за Мондиал 2026 и е без значение за тях.