Медведев е на крачка от първа титла от 2023 г. насам

Вторият поставен Даниил Медведев (Русия) и осмият в схемата Корентен Муте (Франция) ще играят на финала на турнира по тенис на твърди кортове в Алмати (Казахстан) с награден фонд над 1 милиона долара.

В първия полуфинал Медведев се наложи над австралиеца Джеймс Дъкуърт след обрат с 6:7(8), 6:3, 6:2 за два часа и 14 минути игра. За бившия №1 в света това е първи финал на турнир на твърди кортове от Индиън Уелс през 2024 година.

Руският тенисист загуби първия сет след тайбрек, но във втората част поведе с 5:2 след пробив в шестия гейм и стигна до успешното 6:3. Медведев стартира с ранен пробив в третия сет и приключи мача със серия от три поредни гейма при 6:2.

Муте преодоля шестия в схемата Алекс Микелсен (САЩ) със 7:5, 6:4 във втория полуфинал, продължил два часа и 13 минути и ще се бори за първия си трофей на ниво ATP.

Французинът навакса пасив от 0:3 в първия сет до равенство 3:3 и изоставаше с 4:5, преди да спечели следващите три гейма, а с това и сета със 7:5. Във втория сет той взе аванс от 4:2 и затвори двубоя при втория си мачбол за 6:4.