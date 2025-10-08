Медведев най-сетне успя да победи Тиен

Даниил Медведев се наложи с голяма доза воля и упоритост, за да избегне нова разочароваща загуба срещу младата американска сензация Лърнър Тиен. Руснакът спечели драматичен двубой със 7:6 (6), 6:7 (1), 6:4 в осминафинал на Мастърс 1000 турнира в Шанхай, като показа характер, въпреки тежки крампи в края на втория сет.

Само осем дни по-рано, двамата се срещнаха на полуфиналите в Пекин, където Медведев бе принуден да се оттегли в третия сет именно заради схващания. В Шанхай, обаче, 29-годишният бивш №1 в света успя да преодолее физическите си проблеми и да стигне до първата си победа в три официални мача срещу 19-годишния Тиен.

След срещата Медведев не спести похвалите си.

"Играхме два пъти преди това, и за мен той е невероятен играч. Няма голям сервис, а в съвременния тенис това е решаващо. И все пак, той е само на 19 и вече е в топ 30… Само може да върви нагоре. Толкова добре усеща играта. Повечето днес удрят здраво и имат силен сервис, което ги държи в мача. Той няма това – и въпреки това играе невероятно. Мислех, че ще загубя. Отново ме хванаха крампи, но съм щастлив, че успях да се справя", каза Медведев.

Всичките им срещи досега са били драматични. На Australian Open Тиен победи в петсетов трилър, завършил около 3 часа сутринта местно време. В Пекин и Шанхай доминиращият фактор отново бе борбата на Медведев с физическите си сили.

Сега руснакът се класира за третия си четвъртфинал от Мастърс 1000 за сезона (след Индиън Уелс и Мадрид), където ще срещне Алекс де Минор, победил по-рано Нуно Боржеш със 7:5, 6:2.