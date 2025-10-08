БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали...
Алекс де Минор с юбилейна победа по пътя към Финалите на АТР

Станко Димов от Станко Димов
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Ако спечели титлата в Шанхай, австралиецът ще се изкачи до 4-то място в класирането за Торино.

Алекс Де Минор
Снимка: БГНЕС
Алекс де Минор продължава отличния си сезон с ново постижение – австралиецът записа 50-ата си победа за 2025 г., след като надигра Нуну Боржеш със 7:5, 6:2 на Мастърс турнира в Шанхай. Това е седмото му участие на четвъртфинал в турнир от сериите 1000 на АТР.

Де Минор се превръща в едва третия тенисист през сезона с 50 победи, нареждайки се до Карлос Алкарас (67) и Тейлър Фриц (50). Със 37 победи на твърди кортове, той е лидер в тура по този показател.

Срещу Боржеш австралиецът демонстрира увереност и агресивен, но премерен тенис – завърши с 19 уинъра срещу само 10 непредизвикани грешки, като затвори мача за 1 час и 47 минути. Това бе и първата им среща на ниво ATP.

През август Де Минор спечели трофея на ATP 500 турнира във Вашингтон, а сега в Шанхай преследва втора титла за сезона.

В следващия кръг Де Минор ще срещне победителя от двубоя Даниил Медведев – Лърнър Тиен.

След полуфинала си в Пекин и новото си силно представяне, австралиецът затвърждава шансовете си за участие във финалите на ATP в Торино. Той заема седмо място в класацията „Пътят към Торино“, с преднина от 740 точки пред 10-ия – Феликс Оже-Алиасим. Деветият Джак Дрейпър няма да играе до края на сезона заради травма.

Ако спечели титлата в Шанхай, Де Минор ще се изкачи до 4-то място в класирането за Торино.

По-рано през деня Артур Артур Риндеркнеш продължи с впечатляващото си представяне след победата над световния №3 Александър Зверев, французинът елиминира и Иржи Лехечка със 6:3, 7:6 (5), за да се класира за първия си четвъртфинал на Мастърс 1000.

Артур Риндеркнеш се присъединява към братовчед си Валентин Вашеро в последните осем. Любопитното е, че Вашеро е първият представител на Монако, достигнал до четвъртфинал на ниво ATP.

#тенис турнир в Шанхай 2025 #Финали на АТР в Торино #Алекс Де Минор

