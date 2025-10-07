БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кога ще пуснат парното в София?
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони,...
Джокович оцеля в тежка битка в Шанхай

Станко Димов
Спорт
Сърбинът се класира за четвъртфиналите.

Новак Джокович
Снимка: БГНЕС
Носителят на 24 титли от турнири от Големия шлем Новак Джокович се класира за четвъртфиналите на Мастърс 1000 турнира на твърди кортове на открито в Шанхай. 38-годишният сърбин, 4-кратен победител в надпреварата, се наложи с 2:1 сета над Жауме Мунар (Испания) и заслужи място сред най-добрите осем в турнира. В отделните части Джокович се наложи с 6:3, 5:7, 6:2 след близо 3 часа игра в първата среща от програмата на вечерната сесия.

Джокович изправи на нокти привържениците си още в началото на срещата, когато стигайки до пробив за преднина 3:1 гейма поиска медицински таймаут заради травма в глезена на левия крак. Все пак сърбинът не допусна връщане на пробива и спечели откриващата част с 6:3.

През втория сет срещата вървеше гейм за гейм, когато в последния момент Джокович се пропука и допусна да загуби подаването си за 5:7. Последва нова намеса на медицинския екип и няколко хапчета за Джокович, които явно повлияха веднага. В началото на финалната част сърбинът проби, а малко по-късно с втори брей поведе с 5:2, след което затвори срещата.

На четвъртфиналите Джокович ще играе срещу белгиеца Зизу Бергс, който по-рано днес победи в три сета Габриел Диало (Канада).

