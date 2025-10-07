Първи четвъртфинал за Зизу Бергс в Мастърс сериите

Белгиецът Зизу Бергс е първият, който се класира за четвъртфиналите на Мастърс 1000 турнира на твърди кортове на открито в Шанхай. В изключителен двубой, продължил 2:48 минути, Бергс се наложи с 3:6, 7:5, 7:6 (8) над Габриел Диало (Канада).

Двамата изиграха изключително равностоен двубой, в който направиха по равен брой асове (10) и двойни грешки (3). Те си размениха по три пробива, но след последната точка ликува 26-годишният белгиец.

В следващия кръг Бергс ще се изправи срещу Новак Джокович или Жауме Минар, които играят малко по-късно днес.

За белгиеца победата днес означава и първо класиране за четвъртфинал на турнир от Мастърс 1000 сериите. С достигането до финалната осмица в Шанхай Бергс си осигури дебют в Топ 40 на ранглистата на АТР при следващото ѝ обновяване.