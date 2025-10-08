От повръщане край корта до победата: Новак Джокович подобрява рекорди на 38 г.

Като истинска битка с жегата, болката и изтощението. Така Новак Джокович описа четвъртия си кръг на Мастърс 1000 турнира в Шанхай. Срещу испанеца Жауме Мунар, сърбинът беше принуден да разчита на добре познатата си издръжливост, за да стигне до победата с 6:3, 5:7, 6:2 след 2 часа и 41 минути игра.

В изключително влажните условия в Шанхай, Джокович повръща няколко пъти край корта и се строполи на земята след загубения втори сет, което наложи намесата на медицинския екип. Той използва ледени кърпи през цялото време и взе няколко медицински таймаута заради проблем с крака (глезена на левия крак). Въпреки всичко – намери сили да се върне и да завърши мача с победа.

След драматичната победа, Ноле сподели в социалните мрежи: „Тежък ден в офиса. Физически беше истинско предизвикателство. За щастие, имам най-добрата подкрепа на света. (бел. ред. написа „Обичам Шанхай“ на китайски)“, написа сърбинът.

С този успех Джокович постави нов рекорд – на 38 години и 4 месеца той стана най-възрастният четвъртфиналист в историята на Мастърс 1000 сериите, изпреварвайки Роджър Федерер (38 г. и 2 м., 2019 г. – също в Шанхай).

Ако спечели титлата в Шанхай за пети път, той ще остави Федерер зад себе си и по брой титли на твърда настилка в турнирите от ниво ATP – рекордните 72 в Оупън ерата.

Следващият му съперник ще бъде белгиецът Зизу Бергс, като това ще бъде първи двубой между двамата. Мачът ще бъде в четвъртък.

Джокович преследва своята 41-ва титла от Мастърс сериите и първа от Париж 2023. В момента заема 3-то място в ранглистата „Пътят към Торино“, а балансът му през сезона е 34 победи и 10 загуби.