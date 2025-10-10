БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Медведев оформи финалното каре в Шанхай

Бившият водач в световната ранглиста по тенис достигна за 50-и път в кариерата си полуфинал на турнир на твърда настилка.

Даниил Медведев
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Бившият водач в световната ранглиста по тенис Даниил Медведев се класира за полуфиналите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай.

Руснакът, който в последните месеци се срина до №18 в ранглистата, постигна победа с 6:4, 6:4 над австралиеца Алекс де Минор в последната среща от четвъртфиналите и за 50-и път в кариерата си достигна полуфинал на турнир на твърда настилка.

Медведев показа отлична игра на сервис, като спечели близо 80 процента от разиграванията при вкаран първи сервис и над 50 процента при вкаран втори сервис. Освен това той направи 25 печеливши удара срещу само 13 непредизвикани грешки - стойности, срещу които Де Минор нямаше какво да направи.

Австралиецът пък показа нулева ефективност при възможностите за пробив, като пропусна и шестте шанса, които му се откриха. В същото време Медведев спечели на два пъти подаването на съперника си, което му бе напълно достатъчно за победата, дошла след час и 53 минути игра.

На полуфиналите Медведев ще играе с французина Артур Риндеркнеш, който по-рано днес надигра също в два сета канадеца Феликс Оже-Алиасим.

#ATP 1000 в Шанхай #Даниил Медведев #Алекс Де Минор

