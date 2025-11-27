БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на...
Чете се за: 06:10 мин.
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е...
Чете се за: 01:15 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

Мексико планира да изгради най-мощния суперкомпютър в Латинска Америка

Наречен "Коатликуе" на мексиканската богиня, считана за Земята майка, суперкомпютърът ще бъде седем пъти по-мощен от настоящия лидер в региона Бразилия

мексико планира изгради мощния суперкомпютър латинска америка
Снимка: Снимката е илюстративна
Мексико разкри плановете си да изгради най-мощния суперкомпютър в Латинска Америка, съобщи Асошиейтед прес. Проектът ще помогне на страната да извлече полза от бързо развиващия се изкуствен интелект и по-скоро да разшири изчислителните си мощности.

Наречен "Коатликуе" на мексиканската богиня, считана за Земята майка, суперкомпютърът ще бъде седем пъти по-мощен от настоящия лидер в региона Бразилия, каза Хосе Мерино, директор на Агенцията за телекомуникации и дигитална трансформация.

Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум съобщи, че за местоположението на проекта още не е взето решение, но изграждането му ще започне догодина.

"Много сме развълнувани", каза Шейнбаум, учен и еколог. "Той ще позволи на Мексико напълно да използва изкуствения интелект и обработката на данни, за които днес ние нямаме капацитет", допълни тя.

Мерино каза, че най-мощният суперкомпютър на Мексико работи с 2,3 петафлопа – мярка за компютърна скорост, която означава, че той може да извършва един квадрилион операции за секунда. "Коатликуе" ще има капацитет от 314 петафлопа.

Марсоходът "Пърсивиърънс" на НАСА откри "мини-мълнии" на Червената планета
Марсоходът "Пърсивиърънс" на НАСА откри "мини-мълнии" на Червената планета
"Космическа пеперуда" запечата телескоп в Чили
Чете се за: 01:15 мин.
Меморандум за сътрудничество подписаха СУ "Св. Климент Охридски" и Токийският университет
Чете се за: 01:27 мин.
Капсулата "Старлайнър" ще тръгне без астронавти при следващия си полет до МКС
Чете се за: 03:10 мин.
Китай изстреля космическия кораб "Шънчжоу-22"
Чете се за: 01:30 мин.
България и Китай разширяват научното си партньорство с нови иновационни проекти
Чете се за: 00:45 мин.

Гледат мярката на кмета на Варна Благомир Коцев (ВИДЕО)
Гледат мярката на кмета на Варна Благомир Коцев (ВИДЕО)
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1...
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Съдът назначи нова автотехническа експертиза по делото за смъртта...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Обрат по бюджетната процедура: Управляващите изтеглят план-сметката
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Пеевски: Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу?
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
