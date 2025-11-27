Мексико планира да изгради най-мощния суперкомпютър в Латинска Америка

Мексико разкри плановете си да изгради най-мощния суперкомпютър в Латинска Америка, съобщи Асошиейтед прес. Проектът ще помогне на страната да извлече полза от бързо развиващия се изкуствен интелект и по-скоро да разшири изчислителните си мощности.

Наречен "Коатликуе" на мексиканската богиня, считана за Земята майка, суперкомпютърът ще бъде седем пъти по-мощен от настоящия лидер в региона Бразилия, каза Хосе Мерино, директор на Агенцията за телекомуникации и дигитална трансформация.

Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум съобщи, че за местоположението на проекта още не е взето решение, но изграждането му ще започне догодина.

"Много сме развълнувани", каза Шейнбаум, учен и еколог. "Той ще позволи на Мексико напълно да използва изкуствения интелект и обработката на данни, за които днес ние нямаме капацитет", допълни тя.

Мерино каза, че най-мощният суперкомпютър на Мексико работи с 2,3 петафлопа – мярка за компютърна скорост, която означава, че той може да извършва един квадрилион операции за секунда. "Коатликуе" ще има капацитет от 314 петафлопа.