БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мелания Тръмп дари бална рокля на Националния музей за американска история

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Запази
мелания тръмп дари бална рокля националния музей американска история
Слушай новината

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп дари роклята, която носи на бала след церемонията по встъпване в длъжност на президента Доналд Тръмп на 20 януари 2025 г., на Националния музей за американска история във Вашингтон, предаде Асошиейтед прес. Тоалетът попълни музейната колекция от рокли на първи дами на САЩ.

Мелания Тръмп каза, че е „невероятно“ да види изложена в музея бялата си рокля с черни акценти, с която се появи на тържеството след полагането на клетва от Доналд Тръмп.

Това е втората подобна рокля, която тя дарява, след като през 2017 г. предостави тоалета си от същия бал, припомня Асошиейтед прес. И двете са дело на дизайнера Ерве Пиер, дългогодишен стилист на Мелания Тръмп.

Тя продължи дългогодишната традиция първите дами на САЩ да даряват балните си рокли. Тоалетът й е с голи рамене, бял с черни орнаменти и черно колие, украсено с репродукция на диамантена брошка на бижутера Хари Уинстън.

Първата дама на САЩ направи кратък коментар за роклята, нейното значение и любовта си към модния дизайн, отбелязва Асошиейтед прес.

„Това са повече от 50 години образование, опит и мъдрост във всяка нишка, всеки шев, всеки остър ръб“, каза тя.

„Внимателно оформената черна буква Z събира десетилетия от мои ранни спомени, житейски преживявания и влияния. И всички тези истории са скрити дълбоко в изчистените, здрави шевове – завинаги”, каза първата дама на САЩ.

Мелания Тръмп, която е бивш модел, е на мнение, че черното и бялото „създават настроение, богато на емоции“. Според нея „тази рокля има... модерен силует, смела и достолепна е".

След краткото представяне на роклята, тя беше добавена към колекцията с тоалети, предоставени от първите дами на САЩ. В нея има повече от две дузини бални рокли, отбелязва Асошиейтед прес. Мелания Тръмп и Ерве Пиер, нейният дългогодишен стилист, дойдоха да видят роклята, след като беше поставена в специална витрина в музея.

#бална рокля #Мелания Тръмп

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
МВнР: Българските граждани да пътуват към Австрия само при нужда поради усложнена зимна обстановка
3
МВнР: Българските граждани да пътуват към Австрия само при нужда...
Усложнена зимна обстановка в събота
4
Усложнена зимна обстановка в събота
Исторически масов старт за българския биатлон: Лора Христова и Милена Тодорова в битка с елита на света
5
Исторически масов старт за българския биатлон: Лора Христова и...
Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край Созопол
6
Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
4
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
6
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...

Още от: САЩ и Канада

Новите мита на Тръмп: Първо 10%, а по-късно и 15% върху всички стоки
Новите мита на Тръмп: Първо 10%, а по-късно и 15% върху всички стоки
Тръмп обмисля ограничен военен удар в Иран Тръмп обмисля ограничен военен удар в Иран
Чете се за: 00:50 мин.
Войната в Украйна: САЩ с основна роля при прекратяване на огъня Войната в Украйна: САЩ с основна роля при прекратяване на огъня
Чете се за: 00:42 мин.
Нова търговска война? – Тръмп налага нови глобални мита от 10% Нова търговска война? – Тръмп налага нови глобални мита от 10%
Чете се за: 03:45 мин.
Тръмп заплашва с нови механизми за налагане на мита Тръмп заплашва с нови механизми за налагане на мита
Чете се за: 01:00 мин.
Напрежението САЩ – Иран: Проектът за споразумението ще е готов до 2-3 дни Напрежението САЩ – Иран: Проектът за споразумението ще е готов до 2-3 дни
Чете се за: 03:17 мин.

Водещи новини

Опасност от преливане на река Черни Лом край три русенски села
Опасност от преливане на река Черни Лом край три русенски села
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Новите мита на Тръмп: Първо 10%, а по-късно и 15% върху всички стоки Новите мита на Тръмп: Първо 10%, а по-късно и 15% върху всички стоки
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Първи частен жп превозвач у нас – реална реформа или пазарна грешка? Първи частен жп превозвач у нас – реална реформа или пазарна грешка?
Чете се за: 15:37 мин.
У нас
Дни преди годишнината - Украйна отново е подложена на масиран руски...
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Зимата блокира пътища и транспорт в страната
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Област Кърджали и Велико Търново под денонощно наблюдение заради...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Реакции след първите стъпки на кабинета "Гюров"
Чете се за: 04:10 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ