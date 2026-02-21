Мелания Тръмп дари бална рокля на Националния музей за американска история

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп дари роклята, която носи на бала след церемонията по встъпване в длъжност на президента Доналд Тръмп на 20 януари 2025 г., на Националния музей за американска история във Вашингтон, предаде Асошиейтед прес. Тоалетът попълни музейната колекция от рокли на първи дами на САЩ.

Мелания Тръмп каза, че е „невероятно“ да види изложена в музея бялата си рокля с черни акценти, с която се появи на тържеството след полагането на клетва от Доналд Тръмп.

Това е втората подобна рокля, която тя дарява, след като през 2017 г. предостави тоалета си от същия бал, припомня Асошиейтед прес. И двете са дело на дизайнера Ерве Пиер, дългогодишен стилист на Мелания Тръмп.

Тя продължи дългогодишната традиция първите дами на САЩ да даряват балните си рокли. Тоалетът й е с голи рамене, бял с черни орнаменти и черно колие, украсено с репродукция на диамантена брошка на бижутера Хари Уинстън.

Първата дама на САЩ направи кратък коментар за роклята, нейното значение и любовта си към модния дизайн, отбелязва Асошиейтед прес.

„Това са повече от 50 години образование, опит и мъдрост във всяка нишка, всеки шев, всеки остър ръб“, каза тя. „Внимателно оформената черна буква Z събира десетилетия от мои ранни спомени, житейски преживявания и влияния. И всички тези истории са скрити дълбоко в изчистените, здрави шевове – завинаги”, каза първата дама на САЩ.

Мелания Тръмп, която е бивш модел, е на мнение, че черното и бялото „създават настроение, богато на емоции“. Според нея „тази рокля има... модерен силует, смела и достолепна е".

След краткото представяне на роклята, тя беше добавена към колекцията с тоалети, предоставени от първите дами на САЩ. В нея има повече от две дузини бални рокли, отбелязва Асошиейтед прес. Мелания Тръмп и Ерве Пиер, нейният дългогодишен стилист, дойдоха да видят роклята, след като беше поставена в специална витрина в музея.