Меси поздрави Дембеле за спечелването на Златната топка

Звездата на Интер Маями Лионел Меси поздрави нападателя на ПСЖ Усман Дембеле за спечелването на най-престижното индивидуално отличие във футбола – Златната топка на Франс Футбол.

"Страхотен Усман! Поздравления, толкова се радвам за теб. Заслужаваш я“, написа Меси в социалните мрежи.

28-годишният французин победи звездата на Барселона Ламин Ямал и съотборника си в ПСЖ Витиня, които заеха съответно второ и трето място в класацията.

Самият Меси е 8-кратен победител в класацията.