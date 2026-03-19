Меси с гол №900, но Интер Маями отпадна от турнира

Лионел Меси отбеляза своя гол номер 900 в кариерата, но Интер Маями не успя да продължи напред в Шампионската купа на КОНКАКАФ.

Отборът направи равенство 1:1 срещу Нешвил във втория мач, което се оказа достатъчно за съперника да се класира за четвъртфиналите заради правилото за головете на чужд терен след 0:0 в първата среща.

Меси се разписа само седем минути след началото, след като се завъртя в наказателното поле и вкара с левия крак.

Въпреки това Интер Маями не успя да отбележи втори гол. Кристиан Еспиноза изравни за Нешвил и осигури класирането на отбора си.

В последните минути Меси имаше шанс да донесе победата, но ударът му беше блокиран.

Аржентинецът остава втори в историята по отбелязани голове, след Кристиано Роналдо.