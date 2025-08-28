Меси се завърна и класира Интер Маями на финала на турнира "Лийгс Къп"

Лионел Меси се завърна с два гола и изведе Интер Маями до победа с 3:1 над Орландо Сити в полуфинала на турнира "Лийгс Къп" в сряда вечер.

Отборът от Флорида си осигури място във финала, където в неделя ще гостува на победителя от двубоя между ЛА Галакси и Сиатъл Саундърс.

Орландо завърши първото полувреме с преднина от 1:0, благодарение на гол на Пашалич в добавеното време. Нещата вървяха чудесно за Орландо до 75-ата минута, когато Брекало реализира дузпа и получи червен картон, а Меси изравни резултата от бялата точка. С играч по-малко, Орландо не можа да задържи до края, Меси в 88-ата минута даде преднина на Интер, а Сеговия оформи крайния резултат в добавеното време.

Във финала, рано сутринта в понеделник, Интер Маями ще играе срещу Сиатъл Саундърс, които победиха Лос Анджелис Галакси с 2:0. Мачът за титлата ще се играе в Сиатъл. Интер Маями има една титла от Купата на лигата, спечелена през 2023 г., малко след като Лионел Меси се присъедини към отбора.