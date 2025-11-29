Местата, където да усетите коледния дух в София

Тази година в София залага на двойно повече украса, светлини и празнични пространства. В целия град се появяват 15 тематични зони за снимки с Дядо Коледа, елени и ефектни елхи.

Информационният център трамвай №83 пред Халите и емблематичната спирка „Вишнева“ също ще посрещат посетители с празнична атмосфера.

Немският коледен базар в Градската градина отбелязва 15 години с богата програма, детска къща и благотворителен албум.

Sofia Christmas Fest пред НДК отново предлага виенско колело, коледен карусел, фермерски пазар и инициативата „От дете за дете“, а за първи път там има и ледена пързалка.

Коледни базари има и на площад „Славейков“, пред хотел „Рила“, под купола на Ларгото (Mish Mash Fest), в парк „Младост“, парк „Гео Милев“ и на още места из града.

Коледният ретро трамвай с Дядо Коледа ще пътува между площад „Възраждане“ и площад „Журналист“ в седмицата преди празника. Празнично украсени трамваи по линии 1, 10, 15, 20 и 22 и тролейбуси по линия 9 ще допълват празничното настроение.

На 1 декември пред храм-паметника „Св. Александър Невски“ ще светне 13-метровата елха, украсена с нови елементи. В програмата участват Поли Генова, Орлин Павлов, хорът към Софийската духовна семинария, бендът на НМА „Проф. Панчо Владигеров“, както и детската група „Смехоранчета“. До елхата ще има и пощенска кутия за писма до Дядо Коледа.

Столичната община отново организира конкурса „Да украсим София за Коледа“, в който всеки може да изпрати снимка на своя балкон, двор или междублоково пространство. Победителят ще бъде избран чрез онлайн гласуване.