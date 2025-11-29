БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по...
Чете се за: 00:55 мин.
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Местата, където да усетите коледния дух в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Деца
Запази
коледните базари европа празничния дух икономиите
Слушай новината

Тази година в София залага на двойно повече украса, светлини и празнични пространства. В целия град се появяват 15 тематични зони за снимки с Дядо Коледа, елени и ефектни елхи.

Информационният център трамвай №83 пред Халите и емблематичната спирка „Вишнева“ също ще посрещат посетители с празнична атмосфера.

Немският коледен базар в Градската градина отбелязва 15 години с богата програма, детска къща и благотворителен албум.

Sofia Christmas Fest пред НДК отново предлага виенско колело, коледен карусел, фермерски пазар и инициативата „От дете за дете“, а за първи път там има и ледена пързалка.

Коледни базари има и на площад „Славейков“, пред хотел „Рила“, под купола на Ларгото (Mish Mash Fest), в парк „Младост“, парк „Гео Милев“ и на още места из града.

Коледният ретро трамвай с Дядо Коледа ще пътува между площад „Възраждане“ и площад „Журналист“ в седмицата преди празника. Празнично украсени трамваи по линии 1, 10, 15, 20 и 22 и тролейбуси по линия 9 ще допълват празничното настроение.

На 1 декември пред храм-паметника „Св. Александър Невски“ ще светне 13-метровата елха, украсена с нови елементи. В програмата участват Поли Генова, Орлин Павлов, хорът към Софийската духовна семинария, бендът на НМА „Проф. Панчо Владигеров“, както и детската група „Смехоранчета“. До елхата ще има и пощенска кутия за писма до Дядо Коледа.

Столичната община отново организира конкурса „Да украсим София за Коледа“, в който всеки може да изпрати снимка на своя балкон, двор или междублоково пространство. Победителят ще бъде избран чрез онлайн гласуване.

Последвайте ни

ТОП 24

Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
1
Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи
2
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
3
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
4
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
"Еърбъс" спира хиляди самолети за неотложна софтуерна промяна
5
"Еърбъс" спира хиляди самолети за неотложна софтуерна...
Ивайло Мирчев: Този бюджет е абсолютно обявяване на война на средната класа в България
6
Ивайло Мирчев: Този бюджет е абсолютно обявяване на война на...

Най-четени

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
2
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
3
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
4
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от Северозападна България?
6
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от...

Още от: У нас

Нов математически ИИ впечатлява с резултати, по-високи от човешките
Нов математически ИИ впечатлява с резултати, по-високи от човешките
Национална програма за подкрепа на талантливи ученици в Гоце Делчев Национална програма за подкрепа на талантливи ученици в Гоце Делчев
Чете се за: 00:30 мин.
Програма „Библиотека в детската градина“ в София Програма „Библиотека в детската градина“ в София
Чете се за: 00:50 мин.
Крис Айзък идва за първи път в България Крис Айзък идва за първи път в България
Чете се за: 00:27 мин.
Новините 28.11.2025 г. Новините 28.11.2025 г.
Чете се за: 05:45 мин.
МОН обсъжда промени в училището и матурите: какво може да се промени? МОН обсъжда промени в училището и матурите: какво може да се промени?
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

Тръмп: Въздушното пространство над Венецуела е затворено
Тръмп: Въздушното пространство над Венецуела е затворено
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Росен Желязков: Кабинетът функционира много добре като единен орган Росен Желязков: Кабинетът функционира много добре като единен орган
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Започна разчистването на щетите след бедствието в Югозапада
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Шофьор с над 2 промила се заби в светофарна уредба в Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по бокс за мъже...
Чете се за: 00:55 мин.
Бокс
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ