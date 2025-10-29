БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на...
Чете се за: 00:47 мин.
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е...
Чете се за: 00:57 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Метрото няма да вози пътници по Линия 3 на 8 и 9 ноември

от БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
временно спира метрото станциите сливница обеля
Снимка: илюстративна
Във връзка с предстоящото пускане в експлоатация на трите нови станции от разширението на Линия 3 по бул. „Владимир Вазов“ и необходимата актуализация на софтуера на системите за контрол и управление на влаковото движение, Линия 3 ще бъде затворена за търговска експлоатация за периода от 00:00 часа на 8 ноември 2025 г. (събота) до 24:00 часа на 9 ноември 2025 г. (неделя). Това съобщиха от Столичния метрополитен.

През този период ще бъде осигурен заместващ транспорт.

"Предварително се извиняваме за причиненото неудобство на ползващите Линия 3 и благодарим за проявеното разбиране", посочват от дружеството.

Линия 3 обслужва маршрута Хаджи Димитър - Горна баня (Хаджи Димитър - Овча купел).

#Люлин 3 #спира работа #метро

ТОП 24

200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
1
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис отрича участие в скандала с насилие над младеж
2
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис...
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
3
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
4
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
5
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите за лекарите
6
НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите...

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
6
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...

Още от: Регионални

Мъж загина, след като бе блъснат от влак край Варна
Мъж загина, след като бе блъснат от влак край Варна
"Добре дошли" в Бургас на семейството на двугърбите Кали и Фреди и бебето им (СНИМКИ) "Добре дошли" в Бургас на семейството на двугърбите Кали и Фреди и бебето им (СНИМКИ)
Чете се за: 01:55 мин.
Андрей Делчев: Доста държави сме в една лодка по отношение на "Лукойл" Андрей Делчев: Доста държави сме в една лодка по отношение на "Лукойл"
Чете се за: 02:15 мин.
Толкамери на "лов" за претоварени тирове - колко са нарушителите в Югозападна България? Толкамери на "лов" за претоварени тирове - колко са нарушителите в Югозападна България?
Чете се за: 02:00 мин.
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
Чете се за: 03:57 мин.
Деца с увредено зрение тренират на студено: Концертната зала на училище "Луи Брайл" се нуждае от спешен ремонт Деца с увредено зрение тренират на студено: Концертната зала на училище "Луи Брайл" се нуждае от спешен ремонт
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

В НС: Оставка, а след нея избор - Назарян седна на мястото на Киселова
В НС: Оставка, а след нея избор - Назарян седна на мястото на Киселова
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Скандалът с Мариан Бачев: Внушават се неверни неща, ще търся правата си Скандалът с Мариан Бачев: Внушават се неверни неща, ще търся правата си
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари 260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
Чете се за: 00:47 мин.
Политика
Метрото няма да вози пътници по Линия 3 на 8 и 9 ноември Метрото няма да вози пътници по Линия 3 на 8 и 9 ноември
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
50 загинали, сред които 22 деца, при новите израелски удари в Газа
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Толкамери на "лов" за претоварени тирове - колко са...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Тръмп в Южна Корея: "Ще печелим, печелим, печелим заедно като...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
