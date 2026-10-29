Междинните избори в САЩ: Какво означават за Тръмп и Европа

Остава малко повече от седмица до т.нар. Midterms – междинните избори в САЩ. В редица щати вече бе даден старт на ранното гласуване. Общественото напрежение е високо, а рейтингите на Републиканската партия бележат спад. Защо тези избори са толкова съдбоносни за Доналд Тръмп и как резултатите от тях могат да променят отношенията с Европа?

Какво представляват междинните избори?

Междинните избори се провеждат в средата на четиригодишния мандат на американския президент. Те определят разпределението на силите в двете камери на Конгреса – Сената и Камарата на представителите. На предстоящия вот на 3 ноември на карта са поставени всички 435 места в Камарата на представителите и приблизително една трета от местата в Сената. Успоредно с това в редица щати се провеждат избори за губернатори и местни органи на властта.

Кои са ключовите теми за избирателите?

Основният проблем за поддръжниците и на двете партии са високите разходи за живот. Прегледът на цените показва, че през последните години са поскъпнали не само хранителните продукти, но и горивата по бензиностанциите.

Това поскъпване е пряко свързано с войната в Иран, която предизвика скок в цените на петрола. Много избиратели критикуват Тръмп за това, че е нарушил предизборното си обещание да не въвлича страната в нови военни конфликти. Според последните проучвания шест от всеки десет американци смятат решението за военни действия срещу Иран за грешка.

Друг горещ дебат се води около изграждането на нови центрове за данни – тема, която разделя поддръжниците и на двете политически лагери. Бумът на изкуствения интелект изисква все повече мощности, но седем от десет американци не желаят подобни съоръжения в близост до домовете си. Над три четвърти от анкетираните се опасяват, че тези обекти ще доведат до повишаване на цените на електроенергията. Докато Тръмп твърдо подкрепя разширяването на инфраструктурата за ИИ, демократите се противопоставят на този процес.

Какво следва, ако демократите спечелят мнозинство?

Промяната на мнозинството в едната или и в двете камери значително би ограничила инициативите на Белия дом. При подобен сценарий Демократическата партия ще може да блокира законодателни предложения на правителството, да прокарва свои законопроекти и да упражнява по-строг контрол върху администрацията. За Тръмп ще бъде много по-трудно да получава одобрение за назначения в кабинета или за съдии във Върховния съд.

Въпреки това Конституцията осигурява на американския президент широки самостоятелни правомощия, особено в сферата на външната политика и сигурността.

Какво е значението за Европа?

САЩ остават ключов партньор за Европа в областта на сигурността, търговията и геополитиката, поради което вотът ще има индиректен ефект и върху Стария континент:

Военно сътрудничество и НАТО: Като основен двигател в НАТО, Вашингтон разчита на Конгреса за одобряване на военния бюджет. Промяна в състава му може да повлияе върху обема на американската подкрепа за европейската сигурност.

Търговска политика: Конгресът има правомощия върху законодателството, свързано с митата и търговските споразумения, макар че президентът също разполага със значителни лостове за влияние.

Търговска политика: Конгресът има правомощия върху законодателството, свързано с митата и търговските споразумения, макар че президентът също разполага със значителни лостове за влияние. Помощта за Украйна: Законодателите в Капитолия решават за отпускането на финансови средства и оръжия за Киев. Евентуална смяна на мнозинството би могла да промени скоростта и мащаба на подкрепата, макар това да зависи и от бюджетната ситуация, и от развитието на бойните действия.

Каква избирателна активност се очаква?

Традиционно избирателната активност на междинни избори е по-ниска в сравнение с президентските вотове, но анализаторите прогнозират висока избирателна активност. Основен двигател са симпатизантите на Демократическата партия, които разглеждат изборите като пряк референдум срещу Тръмп, въпреки че името му не фигурира в бюлетината. В последно време самият Тръмп призова поддръжниците си да гласуват така, сякаш гласуват лично за него.

Първите официални резултати се очакват в нощта на 3 срещу 4 ноември. Скоростта, с която ще стане ясно разпределението на силите, зависи от оспорваността на надпреварата в отделните ключови щати и избирателни райони.

Статия, написана от Greta Prünster (BR), първоначално публикувана на 29 октомври 2026 г.