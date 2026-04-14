БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Андрей Гюров: Има информация за огромна сума фалшиви...
Чете се за: 04:35 мин.
След вота в Унгария: Реакциите в Европа
Чете се за: 04:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от Разлог

від БНТ , Репортер: Антония Сукалинска
A+ A-
9006
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Запази

Той е анестезиолог и иподякон в местната църква

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Среща с един млад лекар от Разлог, който е избрал да помага на хората и да служи на Бога. Той е анестезиолог и иподякон в местната църква.

Д-р Ивайло Парев e анестезиолог – професия, в която всеки ден стои на границата между живота и смъртта.

д-р Ивайло Парев, анестезиолог и иподякон: "Някои хора смятат, че действително ние анестезиолозите общуваме с Бога, защото пациентите, нашите, много често се намират на ръба между двата свята."

Избира да остане там, където е нужен – в Разлог. И не само в операционната помага на хората.

Всяка неделя д-р Парев съблича лекарската униформа и отива да помага в храма. Вече 11 години е иподякон в църквата "Свето Благовещение Богородично" в Разлог.

д-р Ивайло Парев, анестезиолог и иподякон: "Иподяконството това представлява помощничество, помощ на свещеника в олтара – т.нар. църковнослужители. Помагаме за протичането на богослужението, носим свещниците, палим кадилницата, може да се включваме в пеенето. Като бях по-малък с баба си, тя все ми казваше, хайде с мен на църква, хайде с мен на църква и така започна всичко."

В операционната се бори за живота, в храма – за душата. Две различни места, една мисия – да помага.

д-р Ивайло Парев, анестезиолог и иподякон: "Това е най-голямата отплата – да, като срещнеш някой пациент и то след време на тротоара, на улицата, да каже благодаря. Това е достатъчно. На това ни учи нашата вяра – на търпение и на смирение."

В дните около Великден, когато вярата и надеждата са най-силни д-р Парев ни припомня – да бъдем добри и да си помагаме.

#Д-р Ивайло Парев #иподякон #анестезиолог #Разлог

Последвайте ни

ТОП 24

Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда на цигари
1
Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда...
Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат пуснати през юли
2
Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат пуснати...
Неизпълними изисквания като барокамери и "нирвана стаи" заплашват оцеляването на общинските болници
3
Неизпълними изисквания като барокамери и "нирвана стаи"...
75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в Свищов
4
75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в Свищов
Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за проверките в страната
5
Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за...
Предлагат да се спре забавянето на изплащането на пенсиите заради почивни дни
6
Предлагат да се спре забавянето на изплащането на пенсиите заради...

Най-четени

АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
1
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
3
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
4
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
5
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
6
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив

Още от: Регионални

Ремонтират железопътната инфраструктура на пристанище Варна
Ремонтират железопътната инфраструктура на пристанище Варна
Замърсена с нитрати и хром питейна вода във Великотърновско Замърсена с нитрати и хром питейна вода във Великотърновско
Чете се за: 01:17 мин.
Откритите край Шабла делфини и буревестници са се удавили, МОСВ подаде сигнал до прокуратурата Откритите край Шабла делфини и буревестници са се удавили, МОСВ подаде сигнал до прокуратурата
Чете се за: 02:05 мин.
17-годишен загина при катастрофа на Подбалканския път София - Бургас 17-годишен загина при катастрофа на Подбалканския път София - Бургас
Чете се за: 00:57 мин.
Четирима пострадаха при катастрофа на АМ „Струма“, сред тях и две деца Четирима пострадаха при катастрофа на АМ „Струма“, сред тях и две деца
Чете се за: 00:40 мин.
Секции без интернет: Как ще се осигури видеонаблюдението в деня на вота? Секции без интернет: Как ще се осигури видеонаблюдението в деня на вота?
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

Андрей Гюров: Има информация за огромна сума фалшиви евро, което ще бъде използвано за купуване на избор
Андрей Гюров: Има информация за огромна сума фалшиви евро, което ще...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Тръмп намекна за възобновяване на преговорите с Иран Тръмп намекна за възобновяване на преговорите с Иран
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Израел и Ливан ще започнат преки преговори на взаимно договорено време и място Израел и Ливан ще започнат преки преговори на взаимно договорено време и място
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за проверките в страната Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за проверките в страната
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Четирима пострадаха при катастрофа на АМ „Струма“, сред...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Откритите край Шабла делфини и буревестници са се удавили, МОСВ...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Замърсена с нитрати и хром питейна вода във Великотърновско
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Откриха близо 15 000 евро и списък с имена при акция в Шуменско
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ