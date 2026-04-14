Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от Разлог

Среща с един млад лекар от Разлог, който е избрал да помага на хората и да служи на Бога. Той е анестезиолог и иподякон в местната църква.

Д-р Ивайло Парев e анестезиолог – професия, в която всеки ден стои на границата между живота и смъртта.

д-р Ивайло Парев, анестезиолог и иподякон: "Някои хора смятат, че действително ние анестезиолозите общуваме с Бога, защото пациентите, нашите, много често се намират на ръба между двата свята."

Избира да остане там, където е нужен – в Разлог. И не само в операционната помага на хората.

Всяка неделя д-р Парев съблича лекарската униформа и отива да помага в храма. Вече 11 години е иподякон в църквата "Свето Благовещение Богородично" в Разлог.

д-р Ивайло Парев, анестезиолог и иподякон: "Иподяконството това представлява помощничество, помощ на свещеника в олтара – т.нар. църковнослужители. Помагаме за протичането на богослужението, носим свещниците, палим кадилницата, може да се включваме в пеенето. Като бях по-малък с баба си, тя все ми казваше, хайде с мен на църква, хайде с мен на църква и така започна всичко."

В операционната се бори за живота, в храма – за душата. Две различни места, една мисия – да помага.

д-р Ивайло Парев, анестезиолог и иподякон: "Това е най-голямата отплата – да, като срещнеш някой пациент и то след време на тротоара, на улицата, да каже благодаря. Това е достатъчно. На това ни учи нашата вяра – на търпение и на смирение."

В дните около Великден, когато вярата и надеждата са най-силни д-р Парев ни припомня – да бъдем добри и да си помагаме.