Международен ден на радиото и телевизията: Ден на отворените врати в съвета за електронни медии

Цанка Николова от Цанка Николова
Чете се за: 01:32 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
По повод Международния ден на радиото и телевизията, Съветът за електронни медии отвори врати за посетители.

Първи с работата на медийния регулатор се запознаха студенти от УНСС. Заедно с членовете на Съвета и експерти те обсъдиха особеностите и предизвикателствата в дейността на СЕМ. по думите на председателя на регулатора Габриела Наплатанова, посещението ще помогне на студентите и стажантите във водещи медии у нас, да научат повече за основните принципи, от които СЕМ се ръководи, както и да се запознаят с това - какво регулаторът наблюдава като съдържание.

Габриела Наплатанова - председател на СЕМ: „Да се запознаят отблизо с работата на нашата специализирана администрация - отдел мониторинг, за да видят бъдещите журналисти, медийни работници, които очакваме от университетите, а и от стажантските програми на редица медии да видят кои са правилата, които не биват да бъдат прекрачвани, за да няма проблеми с изпълнението на Закона за радио и телевизия."

Катрин Маджиди, студент в УНСС: „Важно е за нас, тъй като нас в университета на учат на етика. Да видим дали след време, когато влезем в тези медии тази етика ще продължим да я имаме и какви граници не трябва да прекрачваме и какви са последствията ако ги прекрачим."

