ИЗВЕСТИЯ

Международни куратори: Обирът в Лувъра подкопава "основната мисия" на музеите

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 03:02 мин.
международни куратори обирът лувъра подкопава основната мисия музеите
Снимка: БТА

Обирът в Лувъра в Париж подкопава "основната мисия" на музеите, чиято цел е да споделят "общото наследство на човечеството, без да се превръщат в "сейфове", посочват 57 ръководители на големи международни музейни институции в статия, публикувана във френския всекидневник "Монд", цитирана от АФП.

"С това деяние е атакуван не само Лувърът, но и самите музеи в най-фундаменталната им мисия - да споделят с възможно най-много хора общото наследство на човечеството", пишат директорите на музея "Метрополитън" в Ню Йорк, музея "Пикасо" в Париж, Националната галерия в Лондон и музея на изкуствата "Мори" в Токио.

Според тях обирът в Лувъра на 19 октомври, по време на който бяха похитени 8 скъпоценности на френската корона, представлява "един от най-големите страхове на музейните специалисти".

"Тези рискове тежат върху всяка една от нашите институции. Те тежат върху всяко едно произведение от момента на излагането му", казват подписалите статията. "Нашите институции не са пощадени от бруталността на света. Днес те са изправени пред все по-насилствени действия", посочват още те.

Въпреки това кураторите и директорите на институции смятат, че музеите трябва да останат места, отворени към външния свят.

"Музеите не са нито крепости, нито сейфове. Създавайки безопасна среда за изкуството и неговата публика, те намират смисъла на съществуването си в своята отвореност и достъпност", казват още подписалите статията. Те изразяват и "най-искрената си подкрепа" към директорката на Лувъра Лоранс де Кар, която e във фокуса на общественото внимание след обира.

По думите им "нейните лидерство и отдаденост на мисията на музея, по-специално като място, което обединява нашите разединени общества, са обект на дълбоко уважение и възхищение".

Снимки: БТА

Колкото до разследването, двама мъже понастоящем са задържани във Франция по подозрение, че са част от групата от четирима крадци, извършила обира в Лувъра.

Бижутата все още не са открити, допълва АФП.

