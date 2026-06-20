Мигел Алмирон от Парагвай стана първият футболист в историята, който бе изгонен за покриване на устата

Нападателят на Парагвай Мигел Алмирон си осигури куриозно място в историята, като стана първият футболист на световните финали, който бе изгонен с директен червен картон за покриването на устата при успеха над Турция с 1:0.

В добавеното време на първата част звездата на южноамериканския тим покри устата си, докато разговаряше със защитника на Турция Мерт Мулдур. Това нарушава едно от новите правила на ФИФА и доведе до санкцията на играча, като сутиацията бе прегледана със системата за видео повторения в полза на съдиите (ВАР).

"По преценка на организатора на състезанието всеки играч, който си покрива устата в конфронтационна ситуация с противник, може да бъде санкциониран с червен картон", се казва в новите разпоредби на световната футболна централа.

Правилото беше въведено в опит да се предотвратят расистки коментари, отправяни от един играч към друг, като нарушителят си запушва устата, за да не бъде хванат.

Алмирон влезе в мача с дисциплинарни проблеми, след като получи жълт картон при загубата от тима на САЩ с 1:4 в първия мач на световното първенство на 12 юни, сега ще пропусне последния мач от група D на Парагвай срещу Австралия в Санта Клара следващия четвъртък.

32-годишният Алмирон е във втория си сезон от престоя в отбора от МЛС Атланта Юнайтед. Той отбеляза шест гола в 31 мача миналия сезон. Той има и седем години за тима от Висшата лига Нюкасъл Юнайтед.