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Михайлов за новия шеф на съдиите у нас: С неговия опит и експертиза българското съдийство ще се развие в положителна посока

от БНТ
15:53, 08.08.2023
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
борислав михайлов участва среща ръководителите европейския футбол
Снимка: БГНЕС
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Президентът на Българския футболен съюз Борислав Михайлов използва социалната платформа Фейсбук, за да приветства новия председател на Съдийската комисия Давид Фернандес Борбалан. 50-годишният испанец днес беше представен с договор за два сезона. Той поема реферската комисия, която остана без председател след напускането на унгареца Виктор Кашай.

"Давид Борбалан е едно от най-реномираните имена не само в испанското, но и в европейското съдийско футболно семейство. Изключително съм щастлив, че доказан професионалист като него прие личната ми покана да стане новият председател на Съдийската комисия към Българския футболен съюз", написа Михайлов.

"Назначението на специалист от такъв ранг е поредно доказателство за уважението, с което се ползва българският футбол в Европа. Убеден съм, че с неговия опит и експертиза българското съдийство ще се развие в положителна посока. Желая му успех!", се казва още в публикацията на президента на БФС.

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