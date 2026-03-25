Микаела Шифрин спечели за шести път Световната купа по ски алпийски дисциплини

Валери Грение ликува в последния гигантски слалом за сезона.

Американската ски звезда Микаела Шифрин спечели за рекорден шести път Големия кристален глобус в Световната купа по ски алпийски дисциплини при жените, след като завърши на 11-о място в последния старт за сезона – гигантския слалом от финалите в Лилехамер (Норвегия). Победата в състезанието грабна Валери Грение от Канада.

Шифрин добави трофея към тези от 2017-а, 2028-а, 2019-а, 2022-а и 2023 година. Тя се изравни с великата австрийка Анемари Мозер-Прьол, която завоюва шест титли през 70-те години на миналия век. Мозер-Прьол спечели пет поредни трофея от 1971-а до 1975 година, а след това взе шеста титла през 1979-а. Друга американка - Линдзи Вон е трета в женската класация с четири титли.

31-годишната Микаела Шифрин, притежателка на рекордните 110 победи за Световната купа и три златни олимпийски медала, бе едва 17-а в първия манш и остави развръзката за крайното класиране за втория, тъй като германката Ема Айхер, трета от първия манш, все още имаше шансове да я изпревари по точки. Това щеше да се случи, ако Шифрин бе завършила извън топ 15, а Айхер бе спечелила днешното състезание. Германската скиорка в крайна сметка се нареди след Микаела Шифрин – на 12-а позиция.

29-годишната Грение записа трета победа в кариерата си и първа за сезона, постигайки общо време 2:16.79 минути. Мина Фюрст Холтман (Норвегия) завърши втора, на 0.43 секунди, а на трето място се нареди носителката на Малкия кристален глобус австрийката Юлия Шайб, с изоставане от 0.57 секунди.

Олимпийската шампионка в дисциплината Федерика Бриньоне от Италия приключи сезона предсрочно и не участва във финалите.

Микаела Шифрин оглави генералното подреждане в Световната купа с 1410 точки, пред Ема Айхер с 1323 и шестата днес Камий Раст (Швейцария) с 1049 точки. През изминалия сезон американката заслужи и Малкия кристален глобус в слалома.

Шайб, която си бе осигурила предсрочно титлата в дисциплината гигантски слалом, събра 720 точки на върха. Следват Раст с 511 и шведката Сара Хектор с 479 точки.

Концерт от турне за над 250 000 евро на Иво Аръков в Париж пред почти празна зала
