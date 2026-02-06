БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
Чете се за: 03:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Микаела Шифрин, за която само небето е граница

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:57 мин.
Спорт
Запази

Американката поглежда към олимпийския връх, но с различен подход.

микаела шифрин небето граница
Слушай новината

Името на Микаела Шифрин е синоним на успех. И ако не вярвате в тези думи, то нейната визитка говори сама за себе си. Суперзвездата в ски алпийските дисциплини няма спиране, а въпросните думи бяха затвърдени на 25 януари, когато отвя конкуренцията на Световната купа по време на слалома в Шпиндлерув Млин. В чешкия зимен курорт американката отново показа защо диктува модата в алпийските ски, печелейки малкия кристален глобус в дисциплината за рекорден девети път, което бе и нейната 108 победа.

За 30-годишната скиорка предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо са възможност да затвърди своя звезден статут, но и да търси реванш, особено след краха, който претърпя по време на Игрите в Пекин преди 4 години, когато не успя да прибави ново злато към своята богата кариера в нито една от дисциплините, в които участва тогава. Родената във Вейл състезателка ще излезе с ясната мисъл, че готова отново да седне на олимпийския трон, както направи на Игрите в Сочи през 2014 г., когато завоюва златото в слалома, и през 2018 г. в Пьонгчанг, където отново бе първа, но в гигантския слалом. Срещу нейното име личи и среброто отпреди 8 години в комбинираното, така че едва ли ще иска да си тръгне с празни ръце на италианска земя.

Самата Шифрин наскоро призна, че изпитала доста трудности от физическа и ментална гледана точка, за да се завърне отново на пистата, особено след падането, при което пострада на 30 ноември през 2024 г. в Килингтън. Заради раната, получена в корема, тя пропусна част от миналия сезон, включително и четири състезания, но това отново не я спра да го завърши с високо вдигната глава и да триумфира на четири пъти в Световната купа, като добави и един подиум.

„Тялото ми е натоварено максимално всеки ден. Това се оказа невероятен и много болезнен процес, буквално и метафорично. Тренировките в гигантския слалом не ми позволяваха дори да завърша бяганията, които правех, защото тялото ми не издържаше. Вашето тяло знае, когато е твърде много“, коментиря Шифрин.

„Въпросните трудности не протичат линейно и не преминават по начина, по който вие си мислиш, че ще преминат. Трябва да слушаш себе си и да комуникирате с хората, които са около теб и ти помагат. Времето помага и научаването на информация помагат. За да се справиш със страховете си, трябва да разрешиш всеки един по-отделно“, добави тя.

„На тази олимпиада идвам с отворен ум. Нещата може да не се развият според плановете, но аз съм ок с тази мисъл. Важното е да се наслаждавам на моментите, които предстоят. Това е нещо, което съм преживявала на всички игри“, сподели едно от най-големите имена в алпийските ски след триумфа си в Шпиндлерув Млин.

За 30-годишната скиорка, за която само небето е граница, отдаван показа, че печеленето на титли и подобряването на рекорди са нейна запазена марка, но ако съдим по думите й, този път ще атакува олимпийския връх с по-различен подход, имайки предвид изпитанието, на което бе подложена през 2024 г. И говорейки за трофеи, то просто няма как да не изкажем възхищение – 108 победи в Световната купа, от които 71 в слалома, 22 в гигантския слалом, 4 в спускането, 5 в супергигантския слалом, 1 в комбинираното и 5 в паралелния слалом. Общо 116 подиума, 17 световни титли и редица постижения.

Това обаче едва ли ще спре американката да преследва още един олимпийски връх, за да продължи да си проправя път в историята на най-великите в ските. И докато до старта на Игрите в Милано/Кортина не остава много, Шифрин със сигурност вече брои дните до тях устремена отново да попадне под светлините на прожекторите така, както само тя може.

#Милано/Кортина 2026 #Микаела Шифрин

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
2
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
3
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
4
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на собственика Ивайло Калушев
5
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на собственика...
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа
6
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
2
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
3
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
5
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
6
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...

Още от: Milano Cortina 2026

Весела Лечева: Успех, прекрасни български спортисти
Весела Лечева: Успех, прекрасни български спортисти
Италия е готова да приеме Зимните олимпийски игри Италия е готова да приеме Зимните олимпийски игри
Чете се за: 03:17 мин.
Владимир Зографски преди старта на малка шанца: Условията ще окажат голямо влияние Владимир Зографски преди старта на малка шанца: Условията ще окажат голямо влияние
Чете се за: 02:10 мин.
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026 Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
7363
Чете се за: 18:40 мин.
Гледайте на живо церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано/Кортина в петък по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте на живо церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано/Кортина в петък по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 03:42 мин.
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в Италия XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в Италия
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

Камелия Нейкова за изборните секции в чужбина: Решението е политическо
Камелия Нейкова за изборните секции в чужбина: Решението е политическо
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Ще променят ли мярката на шофьора на тира, причинил фаталната катастрофа край Телиш? Ще променят ли мярката на шофьора на тира, причинил фаталната катастрофа край Телиш?
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Опит за покушение на високопоставен руски генерал в Москва Опит за покушение на високопоставен руски генерал в Москва
Чете се за: 00:55 мин.
По света
След 14 часа маратон в НС - депутатите отмениха днешното заседание
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Румен Радев: Политическото статукво ограничи правото на българите в...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Буферните паркинги на метростанциите "Стадион Васил...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в Италия
Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ