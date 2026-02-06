Микаела Шифрин, за която само небето е граница

Името на Микаела Шифрин е синоним на успех. И ако не вярвате в тези думи, то нейната визитка говори сама за себе си. Суперзвездата в ски алпийските дисциплини няма спиране, а въпросните думи бяха затвърдени на 25 януари, когато отвя конкуренцията на Световната купа по време на слалома в Шпиндлерув Млин. В чешкия зимен курорт американката отново показа защо диктува модата в алпийските ски, печелейки малкия кристален глобус в дисциплината за рекорден девети път, което бе и нейната 108 победа.

За 30-годишната скиорка предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо са възможност да затвърди своя звезден статут, но и да търси реванш, особено след краха, който претърпя по време на Игрите в Пекин преди 4 години, когато не успя да прибави ново злато към своята богата кариера в нито една от дисциплините, в които участва тогава. Родената във Вейл състезателка ще излезе с ясната мисъл, че готова отново да седне на олимпийския трон, както направи на Игрите в Сочи през 2014 г., когато завоюва златото в слалома, и през 2018 г. в Пьонгчанг, където отново бе първа, но в гигантския слалом. Срещу нейното име личи и среброто отпреди 8 години в комбинираното, така че едва ли ще иска да си тръгне с празни ръце на италианска земя.

Самата Шифрин наскоро призна, че изпитала доста трудности от физическа и ментална гледана точка, за да се завърне отново на пистата, особено след падането, при което пострада на 30 ноември през 2024 г. в Килингтън. Заради раната, получена в корема, тя пропусна част от миналия сезон, включително и четири състезания, но това отново не я спра да го завърши с високо вдигната глава и да триумфира на четири пъти в Световната купа, като добави и един подиум.

„Тялото ми е натоварено максимално всеки ден. Това се оказа невероятен и много болезнен процес, буквално и метафорично. Тренировките в гигантския слалом не ми позволяваха дори да завърша бяганията, които правех, защото тялото ми не издържаше. Вашето тяло знае, когато е твърде много“, коментиря Шифрин.

„Въпросните трудности не протичат линейно и не преминават по начина, по който вие си мислиш, че ще преминат. Трябва да слушаш себе си и да комуникирате с хората, които са около теб и ти помагат. Времето помага и научаването на информация помагат. За да се справиш със страховете си, трябва да разрешиш всеки един по-отделно“, добави тя.

„На тази олимпиада идвам с отворен ум. Нещата може да не се развият според плановете, но аз съм ок с тази мисъл. Важното е да се наслаждавам на моментите, които предстоят. Това е нещо, което съм преживявала на всички игри“, сподели едно от най-големите имена в алпийските ски след триумфа си в Шпиндлерув Млин.

За 30-годишната скиорка, за която само небето е граница, отдаван показа, че печеленето на титли и подобряването на рекорди са нейна запазена марка, но ако съдим по думите й, този път ще атакува олимпийския връх с по-различен подход, имайки предвид изпитанието, на което бе подложена през 2024 г. И говорейки за трофеи, то просто няма как да не изкажем възхищение – 108 победи в Световната купа, от които 71 в слалома, 22 в гигантския слалом, 4 в спускането, 5 в супергигантския слалом, 1 в комбинираното и 5 в паралелния слалом. Общо 116 подиума, 17 световни титли и редица постижения.

Това обаче едва ли ще спре американката да преследва още един олимпийски връх, за да продължи да си проправя път в историята на най-великите в ските. И докато до старта на Игрите в Милано/Кортина не остава много, Шифрин със сигурност вече брои дните до тях устремена отново да попадне под светлините на прожекторите така, както само тя може.