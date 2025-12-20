Милан договори централен нападател от Англия

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Никлас Фюлкруг ще се присъедини към тима през януари.

Никлас Фюлкруг
Снимка: БТА
Слушай новината

Милан е готов да посрещне Никлас Фюлкруг от Уест Хем и се очаква да инвестира в млади играчи през януари. Сделката е под формата на наем с опция за откупуване между 11 и 13 милиона евро и остава да бъдат уточнени последните детайли.

Милан е готов да приеме германския нападател, който не успя да се наложи в Уест Хем и сега е мотивиран да започне на чисто в Серия А, с надеждата да преоткрие формата, която го направи водещо име в Бундеслигата.

Можеше ли Милан да направи повече? Разбира се. Но днешният Милан залага на минималното необходимо, след като похарчи сериозни средства миналото лято – инвестиции, които засега не донесоха очакваната възвръщаемост.

Отговорните за селекцията трудно могат да бъдат доволни от резултатите. Милан не вдига нивото, а фактът, че последният наистина надежден централен нападател вече изглежда като спомен от друга епоха, говори достатъчно.

Най-много да има скромни вложения в перспективни футболисти. Колумбийският краен защитник Арисала е близо до трансфер, а клубът обмисля да настоява за привличането на черногорския нападател Костич, роден през 2007 година. Това е почти всичко.

Що се отнася до носталгиците, които наскоро се опитаха да „водят“ трансферната политика на клуба, лансирайки сензационно завръщане на Тиаго Силва – това се оказа загуба на време.

Клубът възнамерява да се развива по собствен план, отлагайки за утре онова, което е трябвало да бъде направено вчера.

