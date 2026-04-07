Милан е сред вариантите за първи опонент на ЦСКА на новия стадион

Възможно е „армейците“ да приемат италианците през септември.

цска открива българска армия милан
ЦСКА планира да открие реконструирания стадион „Българска армия“ с доста именит съперник. Очаква се „армейците“ да срещнат Милан за първи мач на съоръжението, който да се изиграе през септември.

По информация на Sportal.bg италианският гранд е сред вариантите за потенциален съперник, но за момента информацията още не е официална.

Още пред идни Христо Стоичков заяви пред БНТ, че се водят преговори за среща с голям отбор за откриването на стадиона. Още преди година пък стана известно, че „червените“ са влезли в преговори с Милан и са поканили "червено-черните" да дойдат в София.

В същото време вратите за терена на новия стадион „Българска армия“ пристигнаха вчера в Борисовата градина. В различни кашони и опаковки бяха доставени рамките и мрежите, които предстои да бъдат опъвани в следващите години на най-модерното спортно съоръжение у нас.

Целта е новият „Българска армия“ да влезе в експлоатация през юли или в началото на август, но официалното откриване ще бъде през септември.

Свързани статии:

Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА
Легендата на българския футбол даде интервю за БНТ.
Чете се за: 05:37 мин.
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
1
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Дъжд и сняг за Великден
2
Дъжд и сняг за Великден
Машинист загина, 13 пътници бяха ранени при тежък жп инцидент в Северна Франция
3
Машинист загина, 13 пътници бяха ранени при тежък жп инцидент в...
Усилия за отварянето на Ормузкия проток: Великобритания ще бъде домакин на виртуална международна среща
4
Усилия за отварянето на Ормузкия проток: Великобритания ще бъде...
Преди последния краен срок: Тръмп отново заплаши да унищожи Иран „за една нощ“
5
Преди последния краен срок: Тръмп отново заплаши да унищожи Иран...
Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се Тръмп
6
Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
2
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от осмия етаж
6
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от...

Още от: Европейски футбол

Румъния се прости с легендата Мирча Луческу
Румъния се прости с легендата Мирча Луческу
Манчестър Сити задържа Родри, трансфер в Реал Мадрид това лято изглежда малко вероятен Манчестър Сити задържа Родри, трансфер в Реал Мадрид това лято изглежда малко вероятен
Чете се за: 01:45 мин.
Испанската федерация наказа ръководителя Жерар Пике след нов скандал Испанската федерация наказа ръководителя Жерар Пике след нов скандал
Чете се за: 02:10 мин.
ФИФА подхвана Испания заради расистки скандирания, описани от Георги Кабаков ФИФА подхвана Испания заради расистки скандирания, описани от Георги Кабаков
Чете се за: 01:15 мин.
Амад Диало: Майкъл Карик е точният човек за бъдещето на Манчестър Юнайтед Амад Диало: Майкъл Карик е точният човек за бъдещето на Манчестър Юнайтед
Чете се за: 01:25 мин.
Аарън Рамзи се оттегли от футболната игра след години на върха и битка с контузии Аарън Рамзи се оттегли от футболната игра след години на върха и битка с контузии
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се Тръмп
Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се...
Чете се за: 05:27 мин.
По света
След репортаж по БНТ: Смениха скандални назначения в СИК в Белица След репортаж по БНТ: Смениха скандални назначения в СИК в Белица
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
НАСА публикува изумителни снимки на Земята и Луната НАСА публикува изумителни снимки на Земята и Луната
Чете се за: 00:55 мин.
По света
"Калиманку, Денку": Спомен за голямата Янка Рупкина "Калиманку, Денку": Спомен за голямата Янка Рупкина
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Казусът с градския прокурор на София: Янкулов иска дисциплинарно...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Мерки в подкрепа на транспортния бранш – какво предлага...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Проверки преди Великден: Качеството и цените на агнешкото месо за...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
България на "Евровизия 2026": Подкрепа за DARA и от...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
