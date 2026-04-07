Милан е сред вариантите за първи опонент на ЦСКА на новия стадион

ЦСКА планира да открие реконструирания стадион „Българска армия“ с доста именит съперник. Очаква се „армейците“ да срещнат Милан за първи мач на съоръжението, който да се изиграе през септември.

По информация на Sportal.bg италианският гранд е сред вариантите за потенциален съперник, но за момента информацията още не е официална.

Още пред идни Христо Стоичков заяви пред БНТ, че се водят преговори за среща с голям отбор за откриването на стадиона. Още преди година пък стана известно, че „червените“ са влезли в преговори с Милан и са поканили "червено-черните" да дойдат в София.

В същото време вратите за терена на новия стадион „Българска армия“ пристигнаха вчера в Борисовата градина. В различни кашони и опаковки бяха доставени рамките и мрежите, които предстои да бъдат опъвани в следващите години на най-модерното спортно съоръжение у нас.

Целта е новият „Българска армия“ да влезе в експлоатация през юли или в началото на август, но официалното откриване ще бъде през септември.