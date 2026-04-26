Милан и Ювентус поделиха точките след нулево равенство

Милен Костов от Милен Костов
Без голове на стадион "Сан Сиро" в Милано.

Милан Ювентус Рафаел Леао
Снимка: БТА
Срещата между Милан и Ювентус от 34-ия кръг на Серия А завърши при нулево равенство.

През първото полувреме, на стадион "Сан Сиро" в Милано, Кефрен Тюрам изпрати топката в противниковата врата, но попадението му бе отменено, след намесата на ВАР, заради засада.

Единственият точен удар за домакините дойде от Адриен Рабио, но Микеле Ди Грегорио изби изстрела му.

След почивката Алексис Салемакерс можеше да открие резултата, но стреля в напречната греда.

През второто полувреме всичките три точни изстрела бяха на сметката на "бианконерите". Майк Менян се поздрави със суха мрежа, като отрази шутове на Бремер и Тюн Копмайнерс.

Милан остава на 3-ото място в класирането с актив от 67 точки. Ювентус заема 4-ата позиция в подреждането с 64 пункта.

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
2
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
3
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест медала (ОБЗОР)
4
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест...
Не признавайте дълг по телефона, съветват от "Национална полиция"
5
Не признавайте дълг по телефона, съветват от "Национална...
Катастрофа между камион и трактор затруднява движението по пътя София - Варна
6
Катастрофа между камион и трактор затруднява движението по пътя...

Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
1
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
2
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ДПС печели вота в Турция с около 53% при ниска активност и рекорден брой невалидни бюлетини
3
ДПС печели вота в Турция с около 53% при ниска активност и рекорден...
Как се разпределят мандатите в новия парламент?
4
Как се разпределят мандатите в новия парламент?
Във Видин предаването и обработката на изборните книжа премина без сериозни нарушения
5
Във Видин предаването и обработката на изборните книжа премина без...
Две трети от протоколите във Варна са обработени
6
Две трети от протоколите във Варна са обработени

Борусия Дортмунд надви Фрайбург и си гарантира участие в Шампионска лига
Борусия Дортмунд надви Фрайбург и си гарантира участие в Шампионска лига
В Пловдив започна инициативата "60 години Христо Стоичков" В Пловдив започна инициативата "60 години Христо Стоичков"
Чете се за: 00:47 мин.
Торино навакса пасив от два гола и стигна до равенство срещу Интер Торино навакса пасив от два гола и стигна до равенство срещу Интер
Чете се за: 01:10 мин.
Ботев Пловдив се доближи на точка до Арда след успех в Кърджали Ботев Пловдив се доближи на точка до Арда след успех в Кърджали
Чете се за: 01:17 мин.
Челси оцеля в драмата срещу Лийдс и ще спори за трофея на ФА Къп Челси оцеля в драмата срещу Лийдс и ще спори за трофея на ФА Къп
Чете се за: 02:52 мин.
Берое отбеляза 110 години история с празник и мач на легендите Берое отбеляза 110 години история с празник и мач на легендите
Чете се за: 02:37 мин.

Георги Клисурски: Има възможност за четвъртото плащане по ПВУ България да поиска с близо 200 млн. евро повече
Георги Клисурски: Има възможност за четвъртото плащане по ПВУ...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Отиде си фотографът и публицист Михаил Заимов Отиде си фотографът и публицист Михаил Заимов
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Нападателят на Тръмп: На 31, високообразован, действал сам Нападателят на Тръмп: На 31, високообразован, действал сам
Чете се за: 04:55 мин.
По света
Само БНТ с разказ от мястото на стрелбата срещу Тръмп Само БНТ с разказ от мястото на стрелбата срещу Тръмп
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Илияна Йотова: Всяка форма на насилие срещу политически лидери,...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Вълна от подкрепа от световните лидери за Доналд Тръмп след опита...
Чете се за: 02:20 мин.
По света
От ПП потвърдиха ангажимента си за издигане на обща президентска...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Украйна и светът почитат жертвите на аварията в Чернобил 40 години...
Чете се за: 04:10 мин.
По света
