Милан се събуди твърде късно срещу Аталанта

Аталанта постигна зрелищна победа с 3:2 при гостуването си на Милан в дербито на 36-ия кръг в Серия „А“. На „Джузепе Меаца“ бергамаските показаха по-голяма ефективност и нанесоха нов удар по амбициите на „росонерите“.

Треньорът на Милан Масимилиано Алегри направи промени в състава след поражението от Сасуоло, а сред титулярите се завърнаха Рафаел Леао и Сантиаго Хименес. Аталанта заложи на офанзивна схема с Шарл Де Кетеларе и Джакомо Распадори зад Никола Кръстович.

Домакините започнаха активно и още в първите минути Адриен Рабио нацели греда. Въпреки добрия старт Милан изостана в 7-ата минута, когато Едерсон се разписа с удар по земя. В средата на полувремето Майк Менян трябваше да се намесва решително след опасни удари на Кръстович и Никола Залевски.

Аталанта удвои аванса си в 29-ата минута след отлична комбинация между Де Кетеларе, Кръстович и Давиде Дзапакоста, който завърши с точен удар. До почивката Милан натисна, но Марко Карнезеки спаси опасни изстрели на Хименес, Леао и Алексис Салемакерс.

След почивката Аталанта окончателно наклони везните в своя полза. В 51-вата минута Распадори реализира за 3:0 с мощен удар от малък ъгъл, а част от феновете на Милан започнаха да напускат трибуните.

„Росонерите“ все пак опитаха да реагират. Нкунку и Рабио пропуснаха добри възможности, а Карнезеки продължи със силните си изяви. В края Никлас Фюлкруг прати топката във вратата, но попадението беше отменено заради засада.

Милан върна един гол в 88-ата минута, когато Страхиня Павлович се разписа с глава след центриране на Самуеле Ричи от пряк свободен удар. В добавеното време Нкунку спечели дузпа, която реализира в гол за 2:3, но за повече домакините нямаха време.