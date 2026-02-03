Милан влезе в режим „Скудето“ и сломи Болоня

Милан изигра един от най-силните си мачове през сезона и с категорично 3:0 като гост на Болоня затвърди амбициите си в битката за титлата в Серия „А“. „Росонерите“ демонстрираха хладнокръвие, класа и убийствена ефективност, решавайки двубоя още преди почивката.

Головете за тима на Масимилиано Алегри отбелязаха Рубен Лофтъс-Чийк, Кристофър Нкунку и Адриен Рабио, а с успеха Милан събра 50 точки и намали дистанцията до лидера Интер на пет. Следващото предизвикателство за „червено-черните“ е след 10 дни – ново гостуване, този път на Пиза.

Милан поведе в 20-ата минута след бърза и прецизна атака. Адриен Рабио намери Рубен Лофтъс-Чийк, който от близка дистанция не остави шанс на вратаря на Болоня. Англичанинът можеше да се разпише и по-рано, но пропусна златна възможност, след като се засуети, останал сам срещу стража след пас на Нкунку.

Пропускът обаче не разколеба гостите. В 39-ата минута Кристофър Нкунку удвои аванса от бялата точка, след като дузпата бе отсъдена именно за нарушение срещу него. Французинът бе безпогрешен и реализира петия си гол от началото на сезона в първенството.

Още в началото на второто полувреме Милан окончателно сложи точка на спора. Адриен Рабио показа усет и агресия, пресече топката след странично хвърляне и излезе сам срещу Федерико Раваля, за да оформи класическото 3:0. Французинът продължава да бъде сред ключовите фигури на „росонерите“, като вече има 4 гола и 4 асистенции след трансфера си от Олимпик Марсилия.

До края Милан можеше да направи победата си още по-впечатляваща, но Нкунку и включилият се от пейката Никлас Фюлкруг пропуснаха добри възможности. Това обаче не помрачи впечатлението от едно убедително представяне, с което „росонерите“ изпратиха ясно послание към върха.



