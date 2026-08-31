Милан връща Фофана във Франция

Юсуф Фофана е все по-близо до напускане на Милан, като Олимпик Лион води разговори с „росонерите“ за привличането на 27-годишния полузащитник.

Френският халф не попада в плановете на старши треньора Рубен Аморим и е получил разрешение да си потърси нов отбор преди затварянето на трансферния прозорец в Италия на 1 септември.

Към Фофана има интерес и от турския Галатасарай, но според трансферния експерт Джанлука Ди Марцио именно Лион е фаворит за подписа му и се надява скоро да постигне договорка с Милан.

Двата клуба обсъждат вариант за първоначален наем, който да бъде с опция или задължение за окончателното откупуване на футболиста.

Фофана пристигна на „Сан Сиро“ от Монако през 2024 година и до момента записа 88 мача за Милан във всички турнири.