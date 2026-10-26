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Милан взе своето срещу Удинезе

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Спорт
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"Росонерите" с две поред в Серия А.

Милан взе своето срещу Удинезе
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Милан постигна лесна победа с 2:0 при гостуването си на Удинезе в късния неделен двубой от осмия кръг в италианската Серия А.

С втория си пореден успех грандът от Милано събра 18 точки на четвърто място във временното класиране, като удължи серията си без загуба в шампионата до осем мача - постижение, което отборът записва за първи път от 2021 година.

Удинезе, чийто футболисти пропуснаха куп възможности, продължи негативната си поредица в Серия А до шест поредни загуби и се намира на 17-а позиция с едва 4 точки в актива си.

Гостите стигнаха до трите точки благодарение на ранен гол на Кристиан Пулишич в шестата минута и попадение на Омари Хътчинсън през второто полувреме - в 65-ата минута.

При първия гол Лука Модрич изпълни бързо свободен удар, прехвърляйки защитата към Пулишич, който избегна засадата и прати топката в долния ъгъл на вратата на домакините за 1:0.

Впоследствие Хътчинсън се възползва от добавка след избита от вратаря на Удинезе топка при удар Ардон Яшари и бе точен за крайното 2:0.

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#Серия А 2026/2027 #ФК Удинезе #ФК Милан

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