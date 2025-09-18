Милев и Шандаров ще играят полуфинал на двойки в Куршумлийска Баня

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Третите поставени победиха в изцяло български четвъртфинал Борислав Кирилов и Джордж Лазаров.

янаки милев класира втория кръг анталия
Снимка: БТА
Слушай новината

Янаки Милев и Радослав Шандаров се класираха за полуфиналите на двойки на турнира на клей в Куршумлийска Баня с награден фонд 15 хиляди долара.

Третите поставени победиха в изцяло български четвъртфинал с 6:1, 7:6(3) Борислав Кирилов и Джордж Лазаров за час и 53 минути игра.

За място на финала Милев и Шандаров ще играят срещу Антон Аржанкин (Русия) и Бенджамин Томас Джордж (Канада).

Михаил Иванов и Васил Шандаров загубиха на четвъртфиналите на двойки с 3:6, 1:6 от четвъртите в схемата Фермин Тенти (Аржентина) и Марлон Ванкан (Германия) за 58 минути.

