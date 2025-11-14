БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Милев отстъпи на крачка от финала на двойки в Анталия

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Българинът и неговият партньор бяха елиминирани от водачите в схемата.

янаки милев класира полуфиналите сингъл тенис турнира клей кастейон испания
Снимка: БФ тенис
Националът на България за Купа Дейвис Янаки Милев отпадна на полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара.

Българинът и британецът Феликс Мишкър отстъпиха пред водачите в схемата Марко Максимович и Стефан Попович (Сърбия) с 3:6, 1:6 за 56 минути на корта.

Милев и Мишкър поведоха с 2:0, но загубиха шест от следващите седем гейма в първия сет. Във втората част те взеха само един гейм и приключиха участието си в турнира.

21-годишният Милев за последно игра за титла при дуетите във веригата на Международната федерация ITF в началото на октомври, когато в Сарагоса заслужи общо пети трофей в кариерата си на двойки и първи за сезона.

#Янаки Милев

