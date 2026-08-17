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Милко Багдасаров обяви, че няма да бъде повече президент на ВК Арда (Кърджали) след 25-годишно управление

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Той свиква и Общо събрание на 9 септември, а основната точка в дневния ред ще бъде изборът на нов Управителен съвет. 

Милко Багдасаров обяви, че няма да бъде повече президент на ВК Арда (Кърджали) след 25-годишно управление
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С публикация на страницата си във Фейсбук президентът на волейболен клуб Арда (Кърджали) Милко Багдасаров обяви оттеглянето си от ръководството на клуба, който ръководи през последните 25 години. Той свиква и Общо събрание на 9 септември, а основната точка в дневния ред ще бъде изборът на нов Управителен съвет.

„Решението идва в годината, в която ВК Арда отчита едни от най-добрите си резултати при подрастващите през последните години. Отборът до 18 години за пръв път в историята си спечели сребърните медали в държавното първенство, формацията до 16 години завърши на престижното пето място, а останалите възрастови групи – юноши и девойки – се представиха достойно в държавните шампионати“, пише още Багдасаров.

В поста си той допълва, че успехите на клуба са постигнати въпреки изключително трудните условия, при които клубът работи през последните три години.

“Често се шегувам с приятели, че това е своеобразен световен прецедент – клуб без нормална спортна зала и с бюджет, осигуряван основно от пенсията на неговия президент, да постига подобни резултати“, пише още Багдасаров, подчертавайки липсата на финансова подкрепа от страна на Община Кърджали, както и, че Кърджали остава единственият областен град в България без нормална спортна зала, защото ремонт на съоръжението е направен само отвън.

Той припомня как преди 25 години е бил поканен от тогавашните кмет и областен управител да поеме управлението на клуба, с обещанието, че ВК Арда ще може да разчита изцяло на подкрепата на Община Кърджали, както финансово, така и институционално.

„Искрено се надявам, че с избора на ново ръководство тази комуникация ще бъде възстановена и клубът ще получи подкрепата, която заслужават неговите състезатели, треньори и деца“, посочва Милко Багдасаров.

Той благодари на хората, с които през годините заедно са изграждали историята на клуба и допълва, че оттеглянето на президентския пост не означава оттегляне от волейбола

„Ще продължа да подкрепям с всички сили нашия любим клуб – ВК Арда Кърджали, и ще работя за неговото бъдещо развитие и успехи“, заключава поста си Милко Багдасаров.

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#ВК Арда (Кърджали) #Милко Багдасаров

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