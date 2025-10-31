Милуоки отказа Голдън Стейт в отсъствието на Янис

Райън Ролинс вкара рекордните в кариерата си 32 точки при успеха на Милуоки Бъкс над гостуващия Голдън Стейт Уориърс със 120:110 в най-вълнуващия мач от програмата на Националната баскетболна асоциация тази нощ.

Силната игра на 23-годишния плеймейкър направи незабележимо отсъствието на суперзвездата на "елените" Янис Адетокунбо, който получи почивка заради проблем в коляното.

Ролинс вкара при пет от седемте си стрелби от далечна дистанция и при 13 от всичките си 21 шута от игра, с което бе с основна заслуга за четвъртата победа на домакините от началото на сезона. Седем от останалите играчи на Милуоки също достигнаха до двуцифрен актив, като с най-много от тях завърши центърът Майлс Търнър, който реализира 17.

За състава на Голдън Стейт, който допусна едва втора загуба през сезона, Стеф Къри вкара 27 точки, Джонатан Куминга прибави 24, а Джими Бътлър направи "дабъл-дабъл" от 23 точки и 11 борби.

Шампионът Оклахома Сити Тъндър пък стана първият отбор с шест победа от началото на сезона, след като записа домакински успех със 127:108 над Вашингтон Уизардс.

В шестия си мач за кампанията "гръмотевиците" не срещнаха особено големи затруднения срещу един от аутсайдерите в Източната конференция, а в един момент преднината им бе достигнала и до 24 точки.

Най-резултатен за победителите бе носителят на наградата за "Най-полезен играч" Шей Гилджъс-Алекзандър, който вкара 31 точки. С по 20 от пейката се включиха Айзея Джо и Аджай Мичъл.

За тима на Вашингтон, който инкасира четвърта загуба в пет изиграни срещи, Си Джей МакКълъм вкара 19 точки, а 16 прибави Билал Кулибали.

Без грешка след първите си пет мача е и отборът на Сан Антонио Спърс, който надигра тази нощ Маями Хийт със 107:101 пред собствена публика.

Виктор Уембаняма "запълни" статистиката на "шпорите" с 27 точки, 18 борби, шест асистенции и пет чадъра и помогна на тима си да потегли с пет победи в първите си пет мача за пръв път в историята. Така единствените два отбора, които никога не са печелили откриващите си пет мача, остават Сакраменто Кингс и Маями.

През по-голямата част от първото полувреме точно Маями бе отборът, който водеше в резултата, но в края на третата четвърт Сан Антонио имаше преднина от 15 пункта. Щурм в началото на заключителната четвърт позволи на гостите да си върнат преднината при 89:88, но силните изяви на Уембаняма и Харисън Барнс в края на срещата запазиха победната серия на Сан Антонио.

Носителят на приза за "Новобранец на годината" Стефон Касъл добави 21 точки за победителите, а Девин Васел приключи със 17.

За Маями Бам Адебайо реализира 31 точки и овладя 10 борби, а с 24 точки завърши Андрю Уигинс. Италианецът Симоне Фонтекио добави още 18 от пейката.

В последния мач от програмата тази нощ Орландо Меджик победи Шарлът Хорнетс като гост със 123:107.

Франц Вагнер вкара 21 точки за "магьосниците", а Антъни Блек и Паоло Банкеро прибавиха по 20 за едва втората победа на тима от началото на сезона.

За Шарлът Колин Секстън се отличи с 19 точки от пейката, ЛаМело Бол направи "дабъл-дабъл" от 17 точки и 13 асистенции, а новобранецът Райън Калкбренер също вкара 17 точки.