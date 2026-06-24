БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Дефицитът в бюджета ще бъде над 3%
Чете се за: 03:25 мин.
15-годишно момиче, мъж и жена са намерени мъртви в Угърчин
Чете се за: 00:37 мин.
Иван Шишков за "Хемус": Държавата не може да си...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Минесота задържа Айо Досунму с нов петгодишен договор за 112 милиона долара

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

Гардът впечатли с изявите си след трансфера от Чикаго Булс и ще остане част от състава на Тимбъруулвс до 2031 година

минесота задържа айо досунму нов петгодишен договор 112 милиона долара
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Айо Досунму ще продължи кариерата си в Минесота Тимбъруулвс, след като се е договорил с клуба за нов петгодишен контракт, съобщават американските медии. Очаква се споразумението да бъде официално обявено в началото на юли, когато се отваря трансферният прозорец в НБА.

Според информацията договорът е на стойност 112 милиона долара и е знак за доверието, което ръководството на „горските вълци“ гласува на 26-годишния гард.

Досунму пристигна в Минесота през февруари след трансфер от Чикаго Булс и бързо се утвърди като важна част от състава. В мачовете си с екипа на Тимбъруулвс той записа средно по 14,4 точки, 4,2 борби и 3,5 асистенции на среща.

Силните му изяви убедиха клуба да инвестира дългосрочно в него, като Минесота ще разчита на Досунму като ключова фигура в амбициите си за бъдещи успехи в НБА.

#Айо Досунму #Национална Баскетболна Асоциация (НБА) #Минесота Тимбъруулвс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Премиерът Радев: България е достигнала прага на възможностите си да предоставя военна или финансова подкрепа за Украйна
1
Премиерът Радев: България е достигнала прага на възможностите си да...
Демерджиев за аферата "Баба Алино": Показанията на Невзоров до голяма степен изясняват какво се е случило и кой си е "затварял очите"
2
Демерджиев за аферата "Баба Алино": Показанията на...
Почина състезателката по борба Жанет Немет след инцидент в София
3
Почина състезателката по борба Жанет Немет след инцидент в София
Аферата "Баба Алино": Прокурори от ВКС се командироват във Варна, за да помагат по досъдебните производства
4
Аферата "Баба Алино": Прокурори от ВКС се командироват...
Празнуваме рождението на св. Йоан Кръстител, днес е и Еньовден
5
Празнуваме рождението на св. Йоан Кръстител, днес е и Еньовден
Казусът "Баба Алино": Според службите показанията на Олег Невзоров хвърлят светлина върху незаконните действия
6
Казусът "Баба Алино": Според службите показанията на Олег...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
2
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
Тиктокърът Стоян Колев е задържан за 72 часа, повдигнаха му две обвинения
4
Тиктокърът Стоян Колев е задържан за 72 часа, повдигнаха му две...
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския университет получиха своите дипломи
5
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския...
18-годишен загина при жестока катастрофа между Сопот и Карлово
6
18-годишен загина при жестока катастрофа между Сопот и Карлово

Още от: НБА

Вашингтон Уизардс избра Ей Джей Дибанца под №1 в драфта на НБА
Вашингтон Уизардс избра Ей Джей Дибанца под №1 в драфта на НБА
Янис Антетокумпо преминава в Маями Хийт Янис Антетокумпо преминава в Маями Хийт
Чете се за: 01:30 мин.
Активът на НБА Европа ще бъде десетки милиарди долара, обещаха от организацията Активът на НБА Европа ще бъде десетки милиарди долара, обещаха от организацията
Чете се за: 01:10 мин.
Шампионите от Ню Йорк Никс приеха поканата за посещение в Белия дом Шампионите от Ню Йорк Никс приеха поканата за посещение в Белия дом
Чете се за: 01:42 мин.
Финалът в НБА между Ню Йорк Никс и Сан Антонио Спърс е най-гледаният от 1998 година насам Финалът в НБА между Ню Йорк Никс и Сан Антонио Спърс е най-гледаният от 1998 година насам
Чете се за: 01:42 мин.
Еуфория и безредици в Ню Йорк след титла на Никс в НБА Еуфория и безредици в Ню Йорк след титла на Никс в НБА
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Цената на петрола достигна 70 долара за барел, Тръмп - "ще падне още"
Цената на петрола достигна 70 долара за барел, Тръмп - "ще...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Румен Радев: Дефицитът в бюджета ще бъде над 3% Румен Радев: Дефицитът в бюджета ще бъде над 3%
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Да покориш връх Мусала в инвалидна количка: Вдъхновяващата история на 18-годишния Крис от Пловдив Да покориш връх Мусала в инвалидна количка: Вдъхновяващата история на 18-годишния Крис от Пловдив
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Строителството на Националната детска болница отново ще се забави Строителството на Националната детска болница отново ще се забави
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Бивш затворник е задържан за убийствата в Угърчин
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Литийно шествие с мощите на св. Йоан Кръстител тръгна от Созопол и...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Проблем в комуникационната система спря влаковете в цяла Германия
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Кейт Бланшет и Ева Майдел в защита на самоличността в ерата на...
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ