Минесота задържа Айо Досунму с нов петгодишен договор за 112 милиона долара

Айо Досунму ще продължи кариерата си в Минесота Тимбъруулвс, след като се е договорил с клуба за нов петгодишен контракт, съобщават американските медии. Очаква се споразумението да бъде официално обявено в началото на юли, когато се отваря трансферният прозорец в НБА.

Според информацията договорът е на стойност 112 милиона долара и е знак за доверието, което ръководството на „горските вълци“ гласува на 26-годишния гард.

Досунму пристигна в Минесота през февруари след трансфер от Чикаго Булс и бързо се утвърди като важна част от състава. В мачовете си с екипа на Тимбъруулвс той записа средно по 14,4 точки, 4,2 борби и 3,5 асистенции на среща.

Силните му изяви убедиха клуба да инвестира дългосрочно в него, като Минесота ще разчита на Досунму като ключова фигура в амбициите си за бъдещи успехи в НБА.