Минесота заслужи победата срещу Анахайм в НХЛ

Минесота победи с 5:2 домакина Анахайм в мач от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Данила Юров реализира два пъти за победителите, а съотборникът му Куин Хюз се отличи с четири асистенции.

Яков Тренин приключи срещата с попадение и завършващо подаване, докато Кирил Капризов и Нико Стърм също бяха точни в полза на гостите.

Хюз изравни клубния рекорд на Минесота за най-много точки за защитник в един двубой.

Филип Густафсон направи 26 спасявания в полза на отбора на Минесота, който има седем поредни победи срещу Анахайм.

Бекет Сенеке и Трой Тери реализираха головете за Дъкс.

В друга среща от НХЛ попадение на Матю Бениерс осигури успеха на Сиатъл с 4:3 след изпълнение на дузпи като гост срещу Ванкувър.

Кейл Флюри, Чандлър Стивънсън и Бен Майърс реализираха головете в полза на победителите в редовното време. Вратарят Джоуи Дакорд направи 20 спасявания и се справи с трите дузпи на Ванкувър след края на продължението.

Джейк ДеБръск завърши с попадение и две асистенции за отбора от Канада. Кийфър Шерууд и Линус Карлсон също се разписаха във вратата на Сиатъл.

Сейнт Луис се наложи с 4:3 у дома срещу Вегас. Брейдън Шев отбеляза решителния гол във вратата на Найтс малко повече от минута и половина преди края на редовното време.

Алексей Торопченко и Оскар Сундквист се разписаха във вратата на гостите, подавайки и по една асистенция. Джъстин Фолк също добави едно попадение, а вратарят Джоел Хофер направи 21 спасявания.

Марк Стоун, Кийгън Колесар и Павел Дорофеев реализираха шайби в мрежата на Блус.