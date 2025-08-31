БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Минимални победи за Наполи и Рома

Спорт
И двата отбора продължават с пълен актив от точки.

Отборите на Наполи и Рома записаха минимални победи в срещите си от втория кръг на италианската Серия „А“. Шампионите от Неапол се наложиха с 1:0 у дома над Каляри, като в герой за „сините“ се превърна Франк Ангиса, който се разписа дълбоко в добавеното време на срещата.

С три точки далеч от дома се поздрави Рома. В мача на „вълците“ нямаше чак такава драма, като единственото попадение реализира Матиас Суле в 55-ата минута.

По-рано днес Парма и Аталанта завършиха 1:1 в среща от втория кръг.

Марио Пашалич откри резултата в 79-ата минута за гостите след асистенция на Никола Кръстович. Патрик Кутроне изравни в 85-ата в дебюта си за Парма.

В друга среща от шампионата Болоня надделя над гостуващия Комо с 1:0. Единственото попадение беше дело на Рикардо Орсолини в 59-ата минута след асистенция Сантиаго Кастро.

