Минимални победи за Наполи и Рома

Отборите на Наполи и Рома записаха минимални победи в срещите си от втория кръг на италианската Серия „А“. Шампионите от Неапол се наложиха с 1:0 у дома над Каляри, като в герой за „сините“ се превърна Франк Ангиса, който се разписа дълбоко в добавеното време на срещата.

С три точки далеч от дома се поздрави Рома. В мача на „вълците“ нямаше чак такава драма, като единственото попадение реализира Матиас Суле в 55-ата минута.



По-рано днес Парма и Аталанта завършиха 1:1 в среща от втория кръг.

Марио Пашалич откри резултата в 79-ата минута за гостите след асистенция на Никола Кръстович. Патрик Кутроне изравни в 85-ата в дебюта си за Парма.

В друга среща от шампионата Болоня надделя над гостуващия Комо с 1:0. Единственото попадение беше дело на Рикардо Орсолини в 59-ата минута след асистенция Сантиаго Кастро.