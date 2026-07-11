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Министър Енчо Керязов се запозна с условията за подготовка на националните състезатели по бадминтон на "Белмекен"

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Министър Енчо Керязов се запозна с условията за подготовка на националните състезатели по бадминтон на "Белмекен"
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Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов посети високопланинската спортна база „Белмекен“ и запозна на място с условията за подготовка на националните състезатели по бадминтон, както и с работата на спортната база.

По време на посещението бяха обсъдени подготовката на националния отбор, предстоящият международен календар и следващите етапи от подготовката преди европейското първенство по бадминтон, съобщават от федерацията.

От 30 юни до 12 юли на Белмекен се провежда лагер-сбор на националния отбор по бадминтон за младежи и девойки до 19 години - ключов етап от подготовката за Европейското първенство през август.

В лагера участват: Елена Попиванова, Виктория Попова, Лили Радева, Симай Мехмедова, Александра Пейкова, Георги Рупцов, Стилиян Нановски, Андрей Марков и Лео Спасов. Треньор и ръководител е Иван Русев.

След подготовката на високопланинската база „Белмекен“ националният отбор ще продължи с още два тренировъчни етапа – в Първомай и София, преди отпътуването за шампионата на Европа, който ще се проведе в Татабаня (Унгария) от 18 до 29 август.

#министър Енчо Керязов #База в Белмекен #Белмекен

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