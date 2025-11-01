БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия...
Чете се за: 02:45 мин.
Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя,...
Чете се за: 03:17 мин.

Министър Красимир Вълчев: Средствата за образование ще нараснат в Бюджет 2026

от БНТ , Репортер: Иван Янев
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
министър красимир вълчев средствата образование нараснат бюджет 2026
Снимка: БТА
Средствата за образование ще нараснат в Бюджет 2026, което ще позволи увеличение на възнагражденията над средното за бюджетния сектор.

Конкретни параметри ще бъдат договорени със синдикатите, директорите и ректорите през следващите дни. Това съобщи в Нова Загора министърът на образованието Красимир Вълчев.

Той присъства на откриването на паметника на Стоян Омарчевски - бележит общественик и министър на просвещението.

Министър Вълчев съобщи още, че предстои актуализация на учебните програми. Целта е да се облекчи учебното съдържание и да се насочи вниманието към практическите умения.

В програмите ще бъдат включени теми, свързани с изкуствения интелект, особено в дисциплините по информационни технологии и компютърно моделиране.

