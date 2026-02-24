БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев се срещна с председателя на Комисията по въпросите на младежта и спорта в Народното събрание Габриел Вълков

Спорт
Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев се срещна с председателя на Комисията по въпросите на младежта и спорта в Народното събрание Габриел Вълков
Министърът на младежта и спорта в служебното правителство Димитър Илиев се срещна с председателя на Комисията по въпросите на младежта и спорта в Народното събрание Габриел Вълков.

Двамата се обединиха около необходимостта от активна работа по приоритетни теми, свързани с подобряване на условията за спорт и подкрепата за младите хора, като подчертаха, че доброто институционално партньорство е ключово за постигането на реални резултати, съобщават от ведомството

Министър Илиев и Вълков изразиха готовност за конструктивен диалог и ефективно взаимодействие през следващите месеци с цел осигуряване на стабилност, приемственост и подкрепа за развитието на сектора.

