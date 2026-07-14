Министърът на транспорта обсъди с неправителствени организации мерки за повишаване на пътната безопасност

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев проведе срещи с родители и близки на деца, загинали при пътнотранспортни произшествия, както и с представители на неправителствени организации в областта на пътната безопасност, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

„Вие сте най-важните партньори в този процес. Вие най-обективно можете да посочите истината и да кажете какво трябва да се направи за подобряване на пътната безопасност“, каза министър Пеев пред родителите, се посочва в съобщението.

В дискусиите участваха заместник-министърът на транспорта и съобщенията Христина Велинова и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ Бойко Рановски. Пеев подчерта, че личният опит на семействата, засегнати от тежките последици на пътнотранспортните произшествия, ще бъде водещ при изготвянето на новите мерки. По думите му институциите често размиват отговорността си чрез стратегии и планове, които не се изпълняват ефективно.

От ведомството посочиха, че то вече работи по създаването на експертна група с участието на всички отговорни институции. Нейната задача е в кратки срокове да предложи конкретни стъпки за централизиране и повишаване на ефективността на пътния контрол.

„Този разпокъсан контрол на пътя трябва да бъде променен. Заедно с другите отговорни министерства и институции се обединихме около идеята контролните органи да бъдат събрани в единен орган. МВР ще продължи да изпълнява своите задължения по пътен контрол, но инспекторите на пътя от ИА „Автомобилна администрация“, Националното тол управление, АПИ и други трябва да работят като единен орган“, каза още министърът.

Като основен акцент по време на срещите беше посочена превенцията. Според министъра всички системи за мониторинг и контрол трябва да бъдат интегрирани, за да могат в реално време да установяват не само превишена скорост, използване на мобилен телефон или липса на обезопасителен колан, но и опасни изпреварвания, движение в аварийната лента, претоварени камиони, неукрепени товари, задръствания и други нарушения.

„Когато имаме единна система, която следи всяко превозно средство от началото до края на дадена отсечка, и засече, че водач се движи агресивно, извършва опасни маневри или допуска други нарушения, информацията ще бъде подавана към пътните патрули, а автомобилът ще бъде извеждан от движението и санкциониран“, посочи Пеев.

Според министъра усъвършенстването на обучението на новите водачи е ключов елемент от реформата. По информация на министерството ще се следи стриктно провеждането на задължителните часове за управление в тъмната част на денонощието и по автомагистрали, за да бъде прекратена практиката те да се отчитат фиктивно. Обсъжда се и създаването на центрове за безопасно управление, в които водачите до две години след придобиване на правоспособност да преминават допълнително обучение чрез симулации на рискови ситуации.

Министърът изрази подкрепа за предложенията на близките на загинали при пътни инциденти новите водачи през първите две години да шофират с временна книжка и ограничени права, включително с ограничения за мощността на автомобила, забрана за управление през нощта и нулева толерантност към употребата на алкохол.

По думите на Пеев въпреки инертността на системата и необходимото време за промени държавата е решена да наложи нов модел на поведение на пътя, който започва от семейното възпитание и образованието.